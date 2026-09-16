La oposición cargó contra Kicillof por gastar más de USD 3 millones en modernizar un avión oficial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, quedó en el centro de una fuerte controversia política tras confirmarse la adjudicación de una licitación por USD 3.358.001 para reparar y modernizar un jet de la flota oficial. La medida despertó un duro reclamo en la Cámara de Diputados bonaerense por parte del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que desde el Poder Ejecutivo provincial salieron a justificar la inversión.

La iniciativa opositora, encabezada por la diputada provincial Priscila Minnaard, cuestiona la asignación de divisas para la aeronave Cessna 550 Citation II (matrícula LV-WEJ) —que llevaba casi una década inactiva— en medio del estado crítico que presentan los corredores viales del interior bonaerense.

Las claves del gasto y la postura de la UCR

El proyecto presentado por la legisladora opositora pone la lupa sobre las prioridades de la gestión provincial:

Sin fin sanitario: La UCR objetó que la reforma no contempla equipamiento médico ni de emergencias, destinándose a agilizar los traslados de la planta política.

Contraste con las rutas: Minnaard advirtió que los corredores del interior sufren baches profundos, falta de banquinas y escasa señalización, calificándolos de "trampas mortales".

"Gobernar implica fijar prioridades. La noticia de la adjudicación de un contrato millonario para refaccionar un jet ejecutivo genera un fuerte malestar. Mientras los ciudadanos arriesgan su vida a diario en rutas deterioradas, la administración provincial opta por mirar la realidad desde el aire", aseveró Priscila Minnaard.

La respuesta de la Provincia: "No es para hacer campaña"

Ante el avance de las críticas opositoras, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, abordó la polémica durante su habitual conferencia de prensa esta semana y defendió la puesta en valor del parque aeronáutico provincial.

En primer lugar, el funcionario desmintió categóricamente que la aeronave vaya a ser utilizada para giras de campaña de cara a los próximos comicios. "¿Qué campaña?", respondió Bianco de manera irónica ante la consulta periodística, asegurando que el destino del Cessna será exclusivamente para movilidad, traslados oficiales y tareas operativas de la gestión provincial.

Asimismo, desde la administración bonaerense respaldaron la decisión estratégica de recuperar y revalorizar activos de la flota aeronáutica provincial que permanecían paralizados desde hace años, asegurando la operatividad institucional del Gobierno.