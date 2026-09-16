El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles 16 de septiembre de un acto homenaje por el 50° aniversario de La Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata. Acompañado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente local, Julio Alak, el mandatario provincial llamó a transformar el dolor en organización política frente al escenario nacional.

En la Plazoleta Noche de los Lápices, Kicillof afirmó: "Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común". Asimismo, contrapuso la política bonaerense con las medidas del Gobierno nacional al destacar que "la mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil".

"Transformar la memoria y el dolor en organización y lucha"

Durante su discurso, el mandatario provincial analizó la coyuntura política y económica del país, vinculando las banderas históricas del movimiento estudiantil de 1976 con los desafíos actuales:

"A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar: esa realidad nos demuestra que los desafíos siguen siendo los mismos y que la memoria y el dolor tienen que transformarse en organización y lucha", sostuvo Axel Kicillof.

En ese sentido, el Gobernador enfatizó la postura política de su gestión: "Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca".

#Memoria ✏️🏛️ Kicillof pidió “ponerle un freno a la ultraderecha” en el acto a 50 años de La Noche de los Lápices



El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó en La Plata el homenaje por el 50° aniversario de La Noche de los Lápices, acompañado por la presidenta de Abuelas de… pic.twitter.com/WBsuTHnDNs — ANDigital (@ANDigitalOK) September 16, 2026

Homenaje a los sobrevivientes y respaldo de Abuelas de Plaza de Mayo

Por su parte, Estela de Carlotto remarcó la importancia del compromiso de las nuevas generaciones con los derechos humanos: "Este encuentro nos demuestra que hay un pueblo comprometido, que recuerda a quienes perdieron su vida luchando por un país mejor. Los jóvenes de hoy deben continuar esas luchas para defender a nuestra patria y a la memoria, la verdad y la justicia".

Durante la conmemoración se entregaron reconocimientos a los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti. El intendente Julio Alak concluyó destacando que "en este lugar donde solían reunirse, renovamos el homenaje a su decisión de luchar por una causa profundamente nacional y popular". La jornada contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, familiares de desaparecidos y estudiantes secundarios y universitarios.