Freya Skye tendrá su debut en Buenos Aires

Septiembre se está convirtiendo rápidamente en el mes de Freya Skye. La emergente estrella del pop lanzó su muy esperado nuevo sencillo “Bad taste”, justo días antes de que comience su exitosa gira principal Stars Align Tour en Santa Bárbara, California el 19 de septiembre y anunció su primer concierto en Buenos Aires, el 25 de enero en el C Art Media. Las entradas saldrán a la venta el 22 de septiembre a través de Passline.

Freya debutó con su single “Bad taste” durante su primer espectáculo principal, una actuación acústica en Nueva York. Convirtiéndose en una favorita entre los fans durante las primeras etapas de la Stars Align Tour, la canción ya ha recibido reacciones entusiastas de audiencias de todo el mundo. Tras el éxito de la canción, grabó la versión oficial de estudio.

Ahora, la cuenta regresiva está en marcha para el video musical de “Bad taste” que se estrenará el 17 de septiembre. Además, sumándose a una semana de anuncios ya histórica, Freya lanzará el vinilo en las tiendas el 18 de septiembre.

Continuando su ascenso global, Freya también confirmó que llevará su aclamado espectáculo en vivo aún más lejos, anunciando hoy una importante gira por Sudamérica, extendiéndose a lugares más grandes.

Antes de Buenos Aires estará en Bogotá, Colombia (21 de enero); Santiago, Chile (23 de enero) y luego será el turno de San Pablo, Brasil (27 de enero).