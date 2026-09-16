“Los lápices siguen escribiendo”: emotivo homenaje en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown realizó un homenaje a las víctimas de La Noche de los Lápices al cumplirse 50 años de los secuestros y desapariciones perpetrados durante la última dictadura cívico-militar. La jornada conmemorativa se llevó a cabo en el Monumento al Lápiz, ubicado en la intersección de Esteban Adrogué y la avenida Espora, en la localidad de Adrogué.

El encuentro estuvo encabezado por Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete Paula Eichel y el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko. Durante la ceremonia, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa y depositaron una ofrenda floral en memoria de los jóvenes militantes secundarios.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA



En el 50° aniversario de la #NocheDeLosLapices esta mañana rendimos un emotivo homenaje a las y los jóvenes que en septiembre de 1976 fueron secuestrados, torturados y asesinados por la Dictadura.



El encuentro fue en el monumento al lápiz que se… pic.twitter.com/lw6RlAdamB — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) September 16, 2026

Palabras de Mariano Cascallares en Adrogué

En el marco del acto en el Monumento al Lápiz, Mariano Cascallares destacó la vigencia de la lucha estudiantil por la memoria, la verdad y la justicia en el distrito:

"A 50 años de aquella época trágica de 1976, donde compañeros y compañeras jóvenes que daban su lucha por el boleto estudiantil en la secundaria fueron desaparecidos y asesinados, acá desde Almirante Brown seguimos diciendo que los lápices siguen escribiendo", afirmó el dirigente.

Participación estudiantil y trabajo territorial de memoria

La actividad contó con una nutrida concurrencia de alumnos de escuelas secundarias, representantes de centros de estudiantes, institutos de formación docente y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB).

Entre las agrupaciones y espacios juveniles presentes se destacaron la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Federación de Estudiantes Secundarios, Mayo Secundarios, Lobo Suelto, Educar es Incluir, Oktubre, Estudiantes x Brown, La Pulqui y Megafón.

Las iniciativas conmemorativas son promovidas de manera coordinada por la Dirección de Juventud, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Derechos Humanos local. Estas áreas impulsan desde 2020 espacios de debate y reflexión destinados a vincular el pasado histórico argentino con los desafíos actuales de las juventudes en el partido.

También formaron parte de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Educación, Sergio Pianciola; el titular del Instituto Municipal de las Juventudes, Ángel Fernández; y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi.