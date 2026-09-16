Economía | 16 sep 2026
PRECIOS
La inflación mayorista fue del 2,1% en agosto y acumula 19,1% en lo que va del año
El INDEC confirmó una desaceleración de los precios al por mayor. El IPIM registró un alza interanual del 29,8%, empujado por subas en petróleo, gas y productos agropecuarios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles 16 de septiembre de 2026 que el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un aumento del 2,1% en agosto respecto del mes previo. Con este resultado, la inflación mayorista acumuló un 19,1% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un 29,8% en la medición interanual.
La variación del nivel general del IPIM estuvo explicada principalmente por un incremento del 2,1% en los productos nacionales y un avance del 2,9% en los productos importados.
Incidencia sectorial: los rubros que más presionaron al alza
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2026
Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1% https://t.co/pp3e93SuSL pic.twitter.com/LjFQTIqOoY
Dentro de la división de productos nacionales, un reducido grupo de sectores explicó la mayor parte del incremento mensual en el indicador al por mayor:
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Petróleo crudo y gas: Encabezó la incidencia positiva en el IPIM con un aporte de 0,71 puntos porcentuales (p.p.).
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Productos agropecuarios: Aportaron 0,25 p.p. al nivel general.
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Alimentos y bebidas: Registraron un impacto al alza de 0,17 p.p.
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Refinados del petróleo: Sumaron 0,14 p.p. al resultado final.
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Vehículos automotores y repuestos: Generaron una incidencia de 0,10 p.p.
Evolución de los precios básicos y del productor
El informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas del INDEC relevó además el comportamiento de los otros dos indicadores clave del sector:
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Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): Presentó un incremento del 2,3% en agosto, impulsado por el alza del 2,2% en productos nacionales y del 3,0% en bienes importados.
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Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): Marcó una suba general del 2,3%, impulsada fuertemente por un salto del 4,6% en los productos primarios, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron un 1,3%.