La inflación mayorista fue del 2,1% en agosto y acumula 19,1% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles 16 de septiembre de 2026 que el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un aumento del 2,1% en agosto respecto del mes previo. Con este resultado, la inflación mayorista acumuló un 19,1% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un 29,8% en la medición interanual.

La variación del nivel general del IPIM estuvo explicada principalmente por un incremento del 2,1% en los productos nacionales y un avance del 2,9% en los productos importados.

Incidencia sectorial: los rubros que más presionaron al alza

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Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1% https://t.co/pp3e93SuSL pic.twitter.com/LjFQTIqOoY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2026

Dentro de la división de productos nacionales, un reducido grupo de sectores explicó la mayor parte del incremento mensual en el indicador al por mayor:

Petróleo crudo y gas: Encabezó la incidencia positiva en el IPIM con un aporte de 0,71 puntos porcentuales (p.p.) .

Productos agropecuarios: Aportaron 0,25 p.p. al nivel general.

Alimentos y bebidas: Registraron un impacto al alza de 0,17 p.p.

Refinados del petróleo: Sumaron 0,14 p.p. al resultado final.

Vehículos automotores y repuestos: Generaron una incidencia de 0,10 p.p.

Evolución de los precios básicos y del productor

El informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas del INDEC relevó además el comportamiento de los otros dos indicadores clave del sector: