miércoles 16 de septiembre de 2026 - Edición Nº4561

Economía | 16 sep 2026

PRECIOS

La inflación mayorista fue del 2,1% en agosto y acumula 19,1% en lo que va del año

El INDEC confirmó una desaceleración de los precios al por mayor. El IPIM registró un alza interanual del 29,8%, empujado por subas en petróleo, gas y productos agropecuarios.

Imagen ilustrativa.
TAGS: INFLACIóN, INDEC, GAS, PRECIOS MAYORISTAS, PETRóLEO, PRODUCTOS AGROPECUARIOS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles 16 de septiembre de 2026 que el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un aumento del 2,1% en agosto respecto del mes previo. Con este resultado, la inflación mayorista acumuló un 19,1% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un 29,8% en la medición interanual.

La variación del nivel general del IPIM estuvo explicada principalmente por un incremento del 2,1% en los productos nacionales y un avance del 2,9% en los productos importados.

Incidencia sectorial: los rubros que más presionaron al alza

Dentro de la división de productos nacionales, un reducido grupo de sectores explicó la mayor parte del incremento mensual en el indicador al por mayor:

  • Petróleo crudo y gas: Encabezó la incidencia positiva en el IPIM con un aporte de 0,71 puntos porcentuales (p.p.).

  • Productos agropecuarios: Aportaron 0,25 p.p. al nivel general.

  • Alimentos y bebidas: Registraron un impacto al alza de 0,17 p.p.

  • Refinados del petróleo: Sumaron 0,14 p.p. al resultado final.

  • Vehículos automotores y repuestos: Generaron una incidencia de 0,10 p.p.

Evolución de los precios básicos y del productor

El informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas del INDEC relevó además el comportamiento de los otros dos indicadores clave del sector:

  • Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): Presentó un incremento del 2,3% en agosto, impulsado por el alza del 2,2% en productos nacionales y del 3,0% en bienes importados.

  • Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): Marcó una suba general del 2,3%, impulsada fuertemente por un salto del 4,6% en los productos primarios, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron un 1,3%.

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