Fuerte malestar opositor en Diputados por los recortes en Discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario este miércoles 16 de septiembre de 2026 de un tenso plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. La convocatoria, cuyo objetivo central era tratar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, quedó completamente atravesada por el fuerte malestar y el rechazo de la oposición ante los nuevos recortes planteados en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el presidente Javier Milei.

Durante el encuentro, legisladores opositores y representantes del sector denunciaron que el texto oficial elimina prestaciones clave y restringe el acceso a derechos fundamentales garantizados por ley.

"Es alarmante": la dura advertencia de Unión por la Patria

Al término de la reunión de comisiones, el diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, expresó en declaraciones a ANDigital su profunda preocupación por la postura del oficialismo frente a la emergencia del sector y la quita de cobertura.

"Es alarmante lo que sucedió. Teníamos programada una reunión de comisión para el día de hoy para votar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad un año más. En el Presupuesto enviado por el Ejecutivo se anulan una cantidad de prestaciones, se saca la universalización y se complejiza aún más el acceso a la pensión universal y el acceso a la cuestión laboral", aseveró Agustín Rossi.

En ese sentido, el legislador remarcó que la bancada opositora se encuentra "en alerta" y advirtió que "esta situación deja muy mal parado al bloque oficialista".

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El plenario contó además con crudos testimonios de referentes de instituciones y prestadores asistenciales, quienes expusieron el impacto directo del desfasaje económico sobre la atención de los pacientes: