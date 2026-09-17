Choferes de larga distancia advierten por salarios, empleo y crisis empresariales

La situación de los trabajadores del transporte de pasajeros de larga distancia presenta distintos focos de conflicto en varias provincias del país. A las dificultades vinculadas con la evolución de los salarios se suman casos de reducción de servicios, pérdida de puestos de trabajo y empresas que atraviesan procesos de crisis.

De acuerdo con la información relevada, también existen reclamos de trabajadores por las modalidades utilizadas para liquidar los salarios y por diferencias entre los montos percibidos y los valores establecidos en la escala salarial acordada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Para el sector de larga distancia se estableció un básico conformado de $ 1.445.658,25 para abril de 2026, más una suma no remunerativa de $ 100.000 a cobrar el 20 de mayo.

Para mayo, el básico conformado fue fijado en $ 1.471.610,50, más una suma no remunerativa de $ 100.000 a cobrar el 20 de junio.

En junio, el básico conformado alcanzó $ 1.498.416,25, acompañado por otros $ 100.000 no remunerativos a cobrar el 20 de julio.

La escala estableció posteriormente un básico conformado de $ 1.598.099,50 para julio y de $ 1.685.958 para agosto.

También fueron establecidos valores correspondientes a viáticos y reintegros de gastos. Para mayo se fijaron $ 8.000 para desayuno o merienda, $ 17.500 para almuerzo o cena y $ 28.000 para cama, con un total de $ 79.000.

Para junio, los valores fueron de $ 8.000, $ 19.000 y $ 29.000, respectivamente, con un total de $ 83.000. En julio, pasaron a $ 8.000, $ 20.000 y $ 30.000, con un total de $ 86.000.

Para viáticos de administración y técnica se estableció un valor de $ 19.000 por 24 días, equivalente a $ 456.000.

Comodoro Rivadavia

La empresa Patagonia contaba con 343 trabajadores. Luego de una licitación, la empresa Sol Bus absorbió a 269 trabajadores, mientras que 74 personas quedaron sin trabajo.

Chaco

Los trabajadores perciben un sueldo de $1.033.362,25, con la aplicación del 223 bis bajo una composición de 88 % no remunerativo y 12 % remunerativo. En los recibos figura como “Acuerdo UTA” y se incorpora además un fondo de salud pública de $9.620,25.

Las empresas Ataco Navarro UTE, ERSA TCM y San Bernardo Urbano liquidan los salarios bajo esta modalidad.

San Juan

Las empresas La Marina, La Positiva, Empresa Mayo, El Triunfo, Albardón, Altos de Sierra, Nuevo Sur y El Libertador mantienen desde noviembre de 2025 un sueldo de $ 1.370.000.

Durante abril, mayo, junio y julio de 2026 se adicionó una suma de $ 175.278,25 como no remunerativa. Según la información relevada, el monto correspondiente a la escala para ese período era de $ 1.545.278,25.

Corrientes

Los trabajadores perciben desde marzo de 2026 un sueldo de $ 1.425.533,45, sin actualización al valor establecido para abril, de $ 1.545.278,25.

La empresa ERSA tiene iniciada una preventiva de crisis, situación que figura en los recibos de sueldo de los trabajadores.

Jujuy

Los trabajadores perciben desde abril $ 1.545.278,25 y en los recibos de sueldo figura la aplicación del 223 bis, con una composición de 88 % no remunerativa y 12 % remunerativa.

Formosa

La empresa Crucero del Sur se retiró de la actividad, dejando a 350 trabajadores afuera.

Actualmente aparece la empresa Fermosa, donde, según la información relevada, los trabajadores figuran como monotributistas para el pago de sus ingresos.

También se menciona la participación de una cooperativa, Godoy y Puerto Tirol, dentro del escenario del transporte en la provincia.

Reclamos de los trabajadores

Los casos relevados muestran situaciones diferentes, pero con problemáticas vinculadas con el nivel de los salarios, la composición de las remuneraciones, la continuidad de los servicios y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

En este contexto, trabajadores del sector expresan además cuestionamientos hacia la conducción de la UTA, a la que reclaman respuestas ante los conflictos laborales que se presentan en distintas provincias.