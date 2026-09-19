Tocho y Los Carroñeros celebran al rock en Pura Vida

El viernes 2 de octubre, Tocho y Los Carroñeros se presentan en el mítico Pura Vida de La Plata, en el marco del aniversario del reconocido espacio de Diagonal 78 entre 8 y 61. La noche tendrá como invitada a Steffa Bucci, “La Chica que Canta”, en una fecha que promete una noche cargada de rock y canciones propias.

Con más de 22 años de trayectoria en la escena musical, Gastón Emir Tocho construyó un recorrido atravesado por diferentes proyectos y experiencias. Fue fundador y compositor de La Cumparsita Rock 72 y también formó parte de Delirio Rock and Roll, hasta darle vida a nuevos caminos musicales.

En 2018 comenzó Humano Hormiga y, en 2023, lanzó su carrera como solista con el proyecto Tocho y Los Carroñeros, una propuesta que continúa creciendo y consolidando su identidad dentro de la escena independiente.

La banda ya pasó con suceso por escenarios de Guajira y el Teatro René Favaloro, además de recorrer distintos puntos del conurbano bonaerense. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran sus participaciones como banda soporte de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en dos oportunidades en Guajira. Y de Micky Rodriguez bajista fundador de Los Piojos.

Uno de los momentos fundamentales de este camino fue la grabación de Amuleto, el primer disco de Tocho y Los Carroñeros. Un álbum compuesto íntegramente por canciones propias y que tiene, además, un significado profundamente personal: el deseo de dejarle a su hijo un disco como legado, una colección de canciones nacidas de su historia, sus experiencias y su manera de entender la música.

Ahora, mientras la banda continúa presentándose y sumando kilómetros, Tocho y Los Carroñeros ya trabajan en su próximo disco, material que se encuentra en proceso y que próximamente verá la luz.

El 2 de octubre, el encuentro será en Pura Vida, uno de los espacios emblemáticos de la escena musical platense. Una noche especial para celebrar el aniversario del lugar, compartir canciones y seguir construyendo una historia que todavía tiene mucho por contar.

Una noche de rock, canciones propias y una banda que sigue creciendo, escenario por escenario...