Allanamiento en la Cámara de Comercio China de La Plata por presunta asociación ilícita

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles la sede de la Cámara de Comercio China de la ciudad de La Plata, en el marco de una investigación judicial por presunta asociación ilícita y cohecho.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad nacional, a partir de una orden judicial vinculada con una causa que se encuentra en trámite.

El operativo tuvo como escenario el inmueble ubicado sobre calle 50 de la capital bonaerense, donde los agentes realizaron tareas de registro y secuestraron documentación considerada de interés para la investigación.

Según la información difundida por la fuerza federal, el expediente se originó en agosto de 2026, cuando detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales desbarataron una organización delictiva presuntamente relacionada con un integrante de la denominada “Mafia China”, quien se había fugado de un centro de detención.

En aquella oportunidad, los investigadores realizaron 15 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el partido de La Plata. Los procedimientos concluyeron con nueve arrestos, de acuerdo con el reporte oficial.

A partir de esa investigación, los detectives continuaron desarrollando medidas judiciales destinadas a establecer posibles conexiones y responsabilidades dentro de la estructura investigada.

Documentación y posibles vínculos con delitos económicos

Durante el allanamiento a la Cámara de Comercio China, los efectivos identificaron al encargado del lugar, un ciudadano de nacionalidad china. Asimismo, procedieron al secuestro de documentación que, según la información policial, podría guardar relación con presuntos hechos de cohecho activo, tráfico de influencias y juego clandestino.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente para su análisis y eventual incorporación a la causa. El hallazgo de la documentación será evaluado en el marco de las medidas de investigación que continúan en curso.

La orden de allanamiento fue emanada del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del doctor Agustín Carlos Crispo, conforme a lo informado en el parte.

La investigación se encuentra vinculada a los delitos de asociación ilícita y cohecho. Las actuaciones judiciales continuarán con el análisis de los elementos secuestrados y las diligencias que disponga el magistrado interviniente.