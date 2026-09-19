Interés general | 17 sep 2026
Efecto Papa
Luján y Córdoba lideran boom de búsquedas de alojamiento por la visita de León XIV
La ciudad de la Basílica registra un salto de casi 1800 % en las consultas online, mientras que para la capital de la provincia mediterránea, el alza de de casi un 400 por ciento.
Los grandes acontecimientos religiosos también movilizan el turismo. La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, ya se refleja en un fenómeno inédito de búsquedas de alojamiento: la comunidad viajera ya comienza a organizar su estadía en los destinos que formarán parte de la agenda papal y también en lugares cercanos a las celebraciones centrales del recorrido.
Según datos de la plataforma Booking.com, las búsquedas de alojamiento entre el 8 y el 11 de noviembre, comienzan a mostrar incrementos extraordinarios en las ciudades vinculadas a la visita y también en su cercanía:
Aumento de búsquedas en la provincia de Buenos Aires
- Luján 1803 %
- General Rodríguez 1354 %
- Pilar 105 %
- Provincia de Córdoba
- Ciudad de Córdoba 398 %
- Alta Gracia 399 %
- Villa Carlos Paz 43 %
En cuanto al origen de los viajeros, la demanda de argentinos hacia destinos nacionales aumenta 15 %, pero el salto más marcado se da entre visitantes de la región y de Europa:
- Chile (77 %)
- Perú (56 %)
- España (44 %)
- Alemania (44 %)
- Brasil (32 %)
El tipo de viaje también es un factor determinante, ya que las búsquedas en modalidad “viaje solo” crecen 29 % y las de “viaje grupal” 26 %, un patrón que sugiere un perfil de viajero más ligado a la peregrinación individual o en pequeños grupos.