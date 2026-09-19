sábado 19 de septiembre de 2026 - Edición Nº4564

Interés general | 17 sep 2026

Efecto Papa

Luján y Córdoba lideran boom de búsquedas de alojamiento por la visita de León XIV

La ciudad de la Basílica registra un salto de casi 1800 % en las consultas online, mientras que para la capital de la provincia mediterránea, el alza de de casi un 400 por ciento.

Epicentro.
TAGS: VATICANO, ARGENTINA, CORDOBA, LUJAN, LEON XIV

Los grandes acontecimientos religiosos también movilizan el turismo. La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, ya se refleja en un fenómeno inédito de búsquedas de alojamiento: la comunidad viajera ya comienza a organizar su estadía en los destinos que formarán parte de la agenda papal y también en lugares cercanos a las celebraciones centrales del recorrido.

Según datos de la plataforma Booking.com, las búsquedas de alojamiento entre el 8 y el 11 de noviembre, comienzan a mostrar incrementos extraordinarios en las ciudades vinculadas a la visita y también en su cercanía:

Aumento de búsquedas en la provincia de Buenos Aires

  • Luján 1803 % 
  • General Rodríguez 1354 % 
  • Pilar 105 %
  • Provincia de Córdoba
  • Ciudad de Córdoba 398 % 
  • Alta Gracia 399 %
  • Villa Carlos Paz 43 %

En cuanto al origen de los viajeros, la demanda de argentinos hacia destinos nacionales aumenta 15 %, pero el salto más marcado se da entre visitantes de la región y de Europa

  • Chile (77 %)
  • Perú (56 %) 
  • España (44 %)
  • Alemania (44 %) 
  • Brasil (32 %) 

El tipo de viaje también es un factor determinante, ya que las búsquedas en modalidad “viaje solo” crecen 29 % y las de “viaje grupal” 26 %, un patrón que sugiere un perfil de viajero más ligado a la peregrinación individual o en pequeños grupos.

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