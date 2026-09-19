Luján y Córdoba lideran boom de búsquedas de alojamiento por la visita de León XIV

Los grandes acontecimientos religiosos también movilizan el turismo. La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, ya se refleja en un fenómeno inédito de búsquedas de alojamiento: la comunidad viajera ya comienza a organizar su estadía en los destinos que formarán parte de la agenda papal y también en lugares cercanos a las celebraciones centrales del recorrido.

Según datos de la plataforma Booking.com, las búsquedas de alojamiento entre el 8 y el 11 de noviembre, comienzan a mostrar incrementos extraordinarios en las ciudades vinculadas a la visita y también en su cercanía:

Aumento de búsquedas en la provincia de Buenos Aires

Luján 1803 %

General Rodríguez 1354 %

Pilar 105 %

Provincia de Córdoba

Ciudad de Córdoba 398 %

Alta Gracia 399 %

Villa Carlos Paz 43 %

En cuanto al origen de los viajeros, la demanda de argentinos hacia destinos nacionales aumenta 15 %, pero el salto más marcado se da entre visitantes de la región y de Europa:

Chile (77 %)

Perú (56 %)

España (44 %)

Alemania (44 %)

Brasil (32 %)

El tipo de viaje también es un factor determinante, ya que las búsquedas en modalidad “viaje solo” crecen 29 % y las de “viaje grupal” 26 %, un patrón que sugiere un perfil de viajero más ligado a la peregrinación individual o en pequeños grupos.