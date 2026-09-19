El nocaut histórico de 2017: Floyd Mayweather arrebató su victoria número 50 a Conor McGregor

El 26 de agosto de 2017, Las Vegas se convirtió en el epicentro del universo deportivo. En el cuadrilátero colisionaron dos filosofías opuestas de los deportes de contacto: la pulcritud táctica del boxeo clásico representada por Floyd Mayweather y la agresividad desbordante de las artes marciales mixtas personificada por Conor McGregor. Mientras millones de aficionados debatían en los bares y buscaban las mejores apuestas boxeo calculando las probabilidades del underdog, en el ring había en juego mucho más que una bolsa millonaria. El estadounidense iba en busca de una cifra histórica, mientras que el irlandés perseguía un campanazo insólito capaz de poner patas arriba a toda la industria.

El plan Mayweather

Desde el primer tañido de la campana, el ring del T-Mobile Arena saltó por los aires. McGregor se lanzó con todo hacia adelante, imponiendo un ritmo endiablado y conectando golpes con ángulos poco ortodoxos que pillaron a Mayweather descolocado en un primer momento. El irlandés logró adjudicarse los primeros asaltos gracias a su frescura física y a sus automatismos de las Artes Marciales Mixtas; sin embargo, el estadounidense aplicó frío cálculo de ajedrecista para capear el temporal. Mantenía la compostura mientras le tomaba la distancia y el timing a su rival, reservando oxígeno y escaneando las fisuras en la guardia de un McGregor poco acostumbrado al fondo físico que exige un combate a doce asaltos.

Desenlace bajo las ovaciones de Las Vegas

Para el décimo asalto, el depósito de Conor estaba completamente vacío. Un certero directo de derecha de Floyd, sumado a una demoledora combinación de golpes, obligó al árbitro Robert Byrd a detener el castigo. Este desenlace triunfal hizo que millones de aficionados que habían arriesgado con sus apuestas a este combate de boxeo rindieran pleitesía ante la incontestable superioridad de la experiencia.

Los datos y cifras que transformaron para siempre la dimensión comercial y deportiva de la industria:

La victoria número 50 elevó el récord profesional de Floyd a un vertiginoso 50-0, superando la legendaria marca invicta de Rocky Marciano. La retransmisión por Pay-Per-View (PPV) alcanzó los 4,3 millones de contrataciones sólo en Estados Unidos, generando una recaudación total para el evento superior a los 600 millones de dólares. Tras la victoria, Mayweather anunció oficialmente su retiro definitivo, poniendo el broche de oro a una carrera legendaria en la historia del boxeo.

El combate difumina las fronteras entre disciplinas, demostrando que frente a la experiencia dilatada y una táctica de hierro, la audacia pura solo resiste hasta el ecuador del combate. Años después, aquel choque sigue recordándola como una clase magistral de dominio del ring.

