Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya se respira en el aire

Con la llegada de septiembre, la primavera comienza a sentirse y los sonidos de uno de los festivales más esperados del año se acercan a Buenos Aires.

El Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya se palpita con fuerza y se prepara para volver a transformar la ciudad en un gran punto de encuentro para la música, la cultura y la comunidad.

En Buenos Aires la música está en todos lados 🌸

El 28 y 29 de noviembre está en Club Ciudad.



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A pedido de los fans, septiembre llega también con una propuesta especial: el Pack Primavera Friends & Family (4x3). Comprando tres entradas, la cuarta es sin cargo. Una oportunidad ideal, válida sólo por este mes, siempre a través de EnigmaTickets.

La cita es para los próximos 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos para los grandes encuentros musicales al aire libre en la ciudad.

El reconocido venue, ícono para la música en vivo, sede de los conciertos y festivales más masivos y vanguardistas, recibió a lo largo de los años a artistas fundamentales de la escena nacional e internacional y es la locación elegida para esta nueva edición del Primavera Sound.

Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes, complementados por una fina selección de la escena argentina.

Sábado 28 de noviembre

Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, wiranda johansen.

Domingo 29 de noviembre

The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

Desde su anuncio, el regreso del festival a Buenos Aires generó una verdadera locura entre los fanáticos y nadie se quiere quedar afuera.

En una reciente entrevista, Damon Albarn expresó su amor por nuestro país: “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos, es simplemente un país fuerte que tiene una inteligencia brillante, tiene un gran espíritu…, estoy emocionado por sumarme a esa energía y hacer pogo”.

En suma, el Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.

Septiembre ya está en marcha y el Primavera Sound, cada vez más cerca...