“La libertad doble” será la película de apertura del FIC.UBA 2026

La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, anunciaron la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Durante ocho días, el FIC.UBA reunirá cine argentino e internacional, competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos, encuentros y actividades de formación, con una programación que busca fortalecer el vínculo entre la Universidad, la comunidad audiovisual y el público. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Grandes figuras del cine argentino e internacional

La película de apertura de esta nueva edición del FIC.UBA será La libertad doble, de Lisandro Alonso. La secuela de La libertad -una de las películas claves del Nuevo Cine Argentino y ópera prima del director- también está protagonizada por el hachero Misael Saavedra y filmada en el ámbito rural.

La misma se proyectará el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos, mientras que su director ofrecerá un seminario el jueves 1 de octubre a las 15:30 h en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).



Además, Lita Stantic (directora y productora de títulos fundamentales de nuestro cine como Camila, de María Luisa Bemberg; La ciénaga, de Lucrecia Martel; Mundo Grúa, de Pablo Trapero y Un oso rojo, de Adrián Caetano, entre otros); y el multipremiado director de fotografía Félix “Chango” Monti (reconocido por sus trabajos en La historia oficial, de Luis Puenzo; El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella; y El exilio de Gardel, de Pino Solanas, entre otros títulos) recibirán el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. La ceremonia tendrá lugar el jueves 1 de octubre.

Dentro del ámbito internacional, será homenajeado el cineasta francés Léos Carax, creador de títulos como Los amantes del Pont Neuf; Pola X; Holy Motors, y ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes por su trabajo en Annette. Invitado a Buenos Aires durante esta edición, participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30 horas.



Entre sus destacados de programación, el Festival ofrecerá un foco dedicado al célebre maestro japonés Yasujirō Ozu que incluirá la proyección de títulos como Buenos días; El sabor del sake; El sabor del té verde con arroz; Hierbas flotantes; y Primavera temprana.

FIC.UBA hará un homenaje especial a Lucas Vignale, el director argentino de 28 años fallecido de manera inesperada en junio pasado que realizó proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos, y cuya película póstuma El tren fluvial -codirigida con Lorenzo Ferro- tuvo su premiere mundial durante la última edición de La Berlinale.

Por su parte, la sección Panorama Internacional del FIC.UBA reunirá las producciones más recientes de directores consagrados y figuras fundamentales de la cinematografía mundial. Este año se destacan: Imperium, el nuevo trabajo de Sergei Loznitsa —figura central del cine contemporáneo distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la UBA-; Tierra de mi padre, del cineasta polaco ganador de un Oscar Paweł Pawlikowski; Le Journal d'une femme de chambre, una producción franco-rumana del prestigioso realizador Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, la nueva película de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi que incluye en su elenco al argentino Peter Lanzani.



---) FIC.UBA y Disney: dos becas para impulsar nuevos talentos audiovisuales

Como parte de su apuesta por la formación y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de realizadores, el FIC.UBA presenta, a partir de su acuerdo con Disney, dos becas destinadas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Se trata de un aporte económico destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales.

Beca FIC.UBA - DISNEY

Está destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA que cursan Proyecto Audiovisual IV (PAV 4). Los estudiantes presentarán sus proyectos audiovisuales en una instancia de pitch ante un jurado designado por Disney y FIC.UBA.



Se seleccionarán diez proyectos y cada uno recibirá una beca de $ 10.000.000 destinada a acompañar su producción y finalización. La propuesta busca acercar a los estudiantes al ámbito profesional y generar instancias de intercambio con referentes de la industria audiovisual.



Beca FIC.UBA LAB - DISNEY

Está vinculada a FIC.UBA LAB, la iniciativa de desarrollo de ideas de largometrajes de ficción que comenzó en la tercera edición del Festival. A lo largo del proceso, los estudiantes participantes realizaron tutorías y clínicas con especialistas y reconocidas figuras de la industria cinematográfica.



Las diez ideas seleccionadas para la instancia final serán presentadas en formato pitch ante un jurado designado por FIC.UBA y Disney. Los dos proyectos seleccionados recibirán una beca de $ 10.000.000 cada uno, destinada a su producción y a la realización de un teaser.





Los otros ocho proyectos que participen de la instancia final recibirán un aporte de $ 6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil pesos argentinos) cada uno.

Entre ambas iniciativas, Disney realizará un aporte total de $ 170.000.000, destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales surgidos de la comunidad de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido.



Sobre la colaboración, Ricardo Alfonsín (h), director general del FIC.UBA, señaló que “el FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional”.



“Este año el FIC.UBA da un paso importante: además de ampliar su programación y su presencia en la ciudad, profundizamos el acompañamiento a los nuevos realizadores y fortalecemos los vínculos con instituciones y festivales de otros países. Queremos que el paso por el FIC.UBA deje algo más que una película proyectada: que abra puertas, genere encuentros y se convierta en una oportunidad para seguir creciendo”, completó Alfonsín (h).

