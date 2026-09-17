Espectáculos | 17 sep 2026
Cine
“La libertad doble” será la película de apertura del FIC.UBA 2026
Se trata del nuevo film de Lisandro Alonso, secuela de “La libertad”, una de las producciones claves del Nuevo Cine Argentino y ópera prima del director. Se proyectará el 30 de septiembre en el Cosmos.
La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, anunciaron la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026.
Durante ocho días, el FIC.UBA reunirá cine argentino e internacional, competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos, encuentros y actividades de formación, con una programación que busca fortalecer el vínculo entre la Universidad, la comunidad audiovisual y el público. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.
Grandes figuras del cine argentino e internacional
La película de apertura de esta nueva edición del FIC.UBA será La libertad doble, de Lisandro Alonso. La secuela de La libertad -una de las películas claves del Nuevo Cine Argentino y ópera prima del director- también está protagonizada por el hachero Misael Saavedra y filmada en el ámbito rural.
La misma se proyectará el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos, mientras que su director ofrecerá un seminario el jueves 1 de octubre a las 15:30 h en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).
Además, Lita Stantic (directora y productora de títulos fundamentales de nuestro cine como Camila, de María Luisa Bemberg; La ciénaga, de Lucrecia Martel; Mundo Grúa, de Pablo Trapero y Un oso rojo, de Adrián Caetano, entre otros); y el multipremiado director de fotografía Félix “Chango” Monti (reconocido por sus trabajos en La historia oficial, de Luis Puenzo; El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella; y El exilio de Gardel, de Pino Solanas, entre otros títulos) recibirán el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. La ceremonia tendrá lugar el jueves 1 de octubre.
Dentro del ámbito internacional, será homenajeado el cineasta francés Léos Carax, creador de títulos como Los amantes del Pont Neuf; Pola X; Holy Motors, y ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes por su trabajo en Annette. Invitado a Buenos Aires durante esta edición, participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30 horas.
Entre sus destacados de programación, el Festival ofrecerá un foco dedicado al célebre maestro japonés Yasujirō Ozu que incluirá la proyección de títulos como Buenos días; El sabor del sake; El sabor del té verde con arroz; Hierbas flotantes; y Primavera temprana.
FIC.UBA hará un homenaje especial a Lucas Vignale, el director argentino de 28 años fallecido de manera inesperada en junio pasado que realizó proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos, y cuya película póstuma El tren fluvial -codirigida con Lorenzo Ferro- tuvo su premiere mundial durante la última edición de La Berlinale.
Por su parte, la sección Panorama Internacional del FIC.UBA reunirá las producciones más recientes de directores consagrados y figuras fundamentales de la cinematografía mundial. Este año se destacan: Imperium, el nuevo trabajo de Sergei Loznitsa —figura central del cine contemporáneo distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la UBA-; Tierra de mi padre, del cineasta polaco ganador de un Oscar Paweł Pawlikowski; Le Journal d'une femme de chambre, una producción franco-rumana del prestigioso realizador Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, la nueva película de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi que incluye en su elenco al argentino Peter Lanzani.
---) FIC.UBA y Disney: dos becas para impulsar nuevos talentos audiovisuales
Como parte de su apuesta por la formación y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de realizadores, el FIC.UBA presenta, a partir de su acuerdo con Disney, dos becas destinadas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Se trata de un aporte económico destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales.
Beca FIC.UBA - DISNEY
Está destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA que cursan Proyecto Audiovisual IV (PAV 4). Los estudiantes presentarán sus proyectos audiovisuales en una instancia de pitch ante un jurado designado por Disney y FIC.UBA.
Se seleccionarán diez proyectos y cada uno recibirá una beca de $ 10.000.000 destinada a acompañar su producción y finalización. La propuesta busca acercar a los estudiantes al ámbito profesional y generar instancias de intercambio con referentes de la industria audiovisual.
Beca FIC.UBA LAB - DISNEY
Está vinculada a FIC.UBA LAB, la iniciativa de desarrollo de ideas de largometrajes de ficción que comenzó en la tercera edición del Festival. A lo largo del proceso, los estudiantes participantes realizaron tutorías y clínicas con especialistas y reconocidas figuras de la industria cinematográfica.
Las diez ideas seleccionadas para la instancia final serán presentadas en formato pitch ante un jurado designado por FIC.UBA y Disney. Los dos proyectos seleccionados recibirán una beca de $ 10.000.000 cada uno, destinada a su producción y a la realización de un teaser.
Los otros ocho proyectos que participen de la instancia final recibirán un aporte de $ 6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil pesos argentinos) cada uno.
Entre ambas iniciativas, Disney realizará un aporte total de $ 170.000.000, destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales surgidos de la comunidad de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido.
Sobre la colaboración, Ricardo Alfonsín (h), director general del FIC.UBA, señaló que “el FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional”.
“Este año el FIC.UBA da un paso importante: además de ampliar su programación y su presencia en la ciudad, profundizamos el acompañamiento a los nuevos realizadores y fortalecemos los vínculos con instituciones y festivales de otros países. Queremos que el paso por el FIC.UBA deje algo más que una película proyectada: que abra puertas, genere encuentros y se convierta en una oportunidad para seguir creciendo”, completó Alfonsín (h).