“Milei nos quiere asfixiar”: fuerte acusación de Kicillof en Varela

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el municipio de Florencio Varela la inauguración de un nuevo Polo Educativo en la localidad de Ingeniero Allan y la puesta en marcha de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio San Jorge. Durante el acto, junto al intendente Andrés Watson, el mandatario provincial entregó dos ambulancias de alta complejidad y lanzó duras críticas hacia la política económica del Poder Ejecutivo Nacional.

"A pesar de que Javier Milei nos quiere asfixiar presupuestariamente, hoy estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires defendemos con inversión y hechos concretos la educación, la salud y el futuro de los bonaerenses", enfatizó Kicillof.

Infraestructura escolar: $9.000 millones y 720 nuevas vacantes

El proyecto escolar requirió una inversión de $9.079 millones financiada mediante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). La obra permitió construir dos nuevos edificios destinados a la Escuela Primaria N°70 y la Escuela Secundaria N°65, garantizando 720 vacantes en un predio que antes funcionaba como un terreno baldío. La intervención urbana sumó además una plaza con juegos infantiles y equipamiento deportivo.

Durante el corte de cintas, el Gobernador remarcó la importancia del Estado en territorio bonaerense:

"Solo alguien que no conoce Florencio Varela puede creer que aquí no hace falta la presencia del Estado. Es mentira que la salud y la educación puedan ser reemplazadas por el sector privado: sin inversión pública solo hay abandono. La diferencia entre el modelo que propone el Gobierno nacional y el que sostenemos nosotros se resume en que haya o no haya escuelas y centros de salud de calidad para nuestro pueblo", sostuvo.

Red sanitaria: nuevo CAPS y ambulancias para el distrito

En materia de salud pública, Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak dejaron habilitado el CAPS San Jorge, que brindará cobertura médica a vecinos de ese barrio, de Villa Argentina y de Barrio Nuevo.

El nuevo centro sanitario y el esquema de asistencia cuentan con: