Axel Kicillof criticó las privatizaciones en el sector nuclear: “Sería un error histórico”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno el 2° Encuentro de Política Nuclear y Soberanía Energética. La jornada reunió a referentes del ámbito científico, técnico y sindical para evaluar el impacto de las políticas de desinversión y privatización que impulsa el Gobierno nacional en las áreas estratégicas del Estado.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; Kicillof puso en valor el desarrollo científico local: “La Argentina desarrolló durante décadas capacidades nucleares que muy pocos países tienen: conocimiento, capital humano, trabajadores, científicos y tecnología de punta”.

Oposición a la venta de activos y al freno del proyecto CAREM

En el transcurso del encuentro se abordaron tres problemáticas centrales que atraviesan al sector: el proyecto de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la paralización en la construcción del reactor modular CAREM y los recortes presupuestarios en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Sobre la transferencia del patrimonio público al sector privado, el mandatario fue contundente: “Nos oponemos a la privatización del sistema nuclear argentino en cualquiera de sus componentes: privatizar estas capacidades sería un error histórico y malvenderlas significaría dilapidar un patrimonio construido con el esfuerzo de todos los argentinos”.

A su vez, destacó la relevancia de mantener la autonomía tecnológica en el escenario global: “En momentos en que se está reconfigurando el orden mundial y crecen las disputas por la energía, la tecnología y los recursos estratégicos, la Argentina debería estar poniendo en valor sus capacidades nucleares, científicas, satelitales y aeroespaciales, no desmantelándolas ni perdiéndolas”.

Compromiso con la defensa del desarrollo tecnológico

El encuentro contó con la presencia de representantes institucionales como el diputado Hugo Yasky, la investigadora Adriana Serquis, directivos del CONICET, dirigentes de la CTA y gremios metalúrgicos.

Hacia el cierre, Kicillof ratificó el acompañamiento de la gestión provincial al sector científico e industrial: “Desde la Provincia vamos a acompañar al sector, a defender lo que hoy está en riesgo y a denunciar las decisiones que ponen en peligro estas capacidades”. En ese sentido, concluyó señalando la necesidad de articular un plan nuclear integral vinculado a la producción y la soberanía energética del país.