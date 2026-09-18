Hábitat bonaerense finalizará casas que Nación abandonó en Bragado

Mediante el Programa Completar que implementa el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, la provincia de Buenos Aires asumió el compromiso de finalizar las viviendas en alto grado de avance de obra que Nación desfinanció, dando respuesta a miles de bonaerenses que esperaban su hogar.

En ese marco, la ministra Silvina Batakis y el intendente Sergio Barenghi recorrieron el proyecto que Cáritas tiene en el partido de Bragado, donde se están terminando 18 casas que tenían un 46 por ciento de avance. Una de las unidades funcionales es de 1 dormitorio y 49,59 metros cuadrados; 16 son de 2 dormitorios en 68,72 metros cuadrados; y 1 es de 3 dormitorios con 78,04 metros cuadrados.

“Nosotros sabemos lo que significa tener la casa propia, la verdadera libertad que eso le da a las familias y los proyectos que surgen a partir de ello. Por eso, con mucho esfuerzo, financiamos la terminación de viviendas que el Gobierno nacional abandonó dejando sin esperanzas a miles de familias en toda la provincia”, expresó Batakis.

Y recalcó: “Esto también lleva tiempo por el andamiaje legal que hay que resolver antes de empezar las obras. Por suerte ya comenzamos con estas casas y se reviven los sueños de los vecinos. Vamos a evaluar otros proyectos de Bragado para ver cómo podemos avanzar”.

¡Reactivamos una obra abandonada por el gobierno nacional en #Bragado!

Recorrimos la obra de 18 viviendas en el barrio Cáritas que vamos a finalizar gracias al programa #Completar. pic.twitter.com/lQifEDIOLY — Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano (@MinHabitatPBA) September 17, 2026

Por su parte, Barenghi recapituló: “Hace un tiempo visité a Silvina, le hablé de estas viviendas que había postergado el Gobierno nacional y que era una lástima ver cómo se deterioraban. Ella entendió esta situación y nos dio una ayuda importante haciéndose cargo de la terminación de esta obra. Tengo mucho agradecimiento con la ministra”.

El desarrollo original contemplaba 50 viviendas y el municipio informó que las 32 restantes serán entregadas a los adjudicatarios para que puedan terminarlas con fondos propios.

Por otra parte, en este distrito el ministerio de Hábitat ya entregó 166 casas: 70 viviendas junto a la Cooperativa AGUMIN en diciembre de 2025 y otras 96 que formaban parte de un proyecto de terminación de 116 unidades funcionales que habían quedado paralizadas en 2018.

Según se detacó desde el Ministerio, “la provincia de Buenos Aires demuestra con estas acciones que la política habitacional es uno de sus ejes fundamentales, donde la planificación del hábitat contempla no solo las viviendas sino todo el entramado socioeconómico y productivo de cada zona, teniendo en cuenta las características particulares y priorizando la sustentabilidad en todos los proyectos”.