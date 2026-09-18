Día Mundial de la Paella: descuentos y promociones para disfrutarla en CABA

La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) presenta Día Mundial de la Paella, una nueva iniciativa para celebrar y disfrutar de la gastronomía porteña.

El domingo 20 de septiembre, bodegones, cantinas y restaurantes españoles adheridos de toda la Ciudad ofrecerán descuentos y promociones en platos de paella. Todos los locales participantes y sus promociones pueden visualizarse en el mapa virtual.

En los restaurantes habrá un QR para que los vecinos y visitantes escaneen e ingresen a una experiencia digital especialmente creada para la jornada. Allí podrán conocer el mapa de locales participantes y acceder a juegos interactivos sobre este plato icónico de la gastronomía española.

Así, el juego invita a ser parte de una celebración conectando a los distintos locales participantes y a quienes eligen disfrutar de una paella durante la jornada.

La paella ocupa un lugar muy especial en la gastronomía porteña. Nacida en las zonas rurales de Valencia como un plato comunitario, llegó a la capital argentina de la mano de las corrientes inmigratorias españolas, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de encuentro familiar y social.

Su nombre hace referencia a la forma tradicional de prepararla: “paella” proviene del valenciano y significa “sartén”, en alusión al recipiente ancho y bajo en el que se cocina. Hoy en día, este clásico se integra a nuestra identidad culinaria combinando sus raíces ibéricas con las costumbres criollas, dando lugar a una propuesta que refleja la diversidad cultural que caracteriza a la Ciudad.