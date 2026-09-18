Villarruel se “durmió” con el relato de Martín Menem y le enrostró famoso meme de Maradona

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió con un famoso meme de Diego Armando Maradona a las críticas que le dedicó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló que la número dos del Poder Ejecutivo “no tiene la agenda de la gente que la votó”.

En concreto, la presidenta del Senado utilizó una imagen del astro del fútbol mundial “durmiendo” para contestar en redes sociales una publicación sobre una entrevista al dirigente riojano, dando cuenta del aburrimiento que le genera.

El líder parlamentario había cuestionado a Villarruel durante una entrevista, donde además defendió la gestión de Javier Milei. “El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, planteó Menem.

En igual tenor, dijo que “la votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.

“He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, anexó sobre el vínculo entre ambos.

Además, comparó las gestiones de Carlos Menem y Javier Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”.

“Carlos Menem fue mi tío. Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo”, exclamó, para luego señalar que el libertario “hizo un milagro porque no tenía nada: en esta mesa nos sentábamos todos los de La Libertad Avanza y nos sobraba lugar”.

