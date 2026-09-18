A bordo de “Taracá”, Jorge Drexler cosechó múltiples nominaciones a los Latin Grammy 2026

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana, recibió ocho nominaciones a los Latin Grammy 2026, lo que lo convierte en uno de los artistas con más menciones en la 27ª Entrega Anual de los premios.



Drexler, 16 veces ganador del Latin Grammy, está nominado en las categorías de Álbum del Año por Taracá, Grabación del Año y Canción del Año por “¿Cómo se ama?”, Mejor Álbum Cantautor por Taracá, Mejor Canción de Cantautor por “Las palabras”, Mejor Canción Alternativa por “Ante la duda, baila” y Mejor Canción de Raíces por “El tambor chico”.

Taracá también recibió una nominación en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación por el trabajo de Carles Campi Campón y Fred Kevorkian.



El cantautor llega a la ceremonia gracias a su decimoquinto álbum de estudio, Taracá, una obra que marca un momento prolífico en su carrera y se presenta como un trabajo de puentes: generacionales y geográficos, estilísticos y temporales, concretos y simbólicos. Uruguay, Puerto Rico y España son los vértices de esta tríada.

Con el candombe uruguayo como hilo conductor y transversal, Drexler presenta once cortes bellos, sonoros y frondosos, con la letra y el tambor como protagonistas principales en la mayoría de las canciones. La producción incluye colaboraciones con Rueda de Candombe, Young Miko, Meritxell Neddermann, Ángeles Toledano, Julio Cobelli, Américo Young y Falta y Resto.

Actualmente, el artista recorre el mundo con su gira homónima del álbum, iniciada el pasado mes de abril en Argentina y Chile y que ya ha pasado por Brasil, Paraguay y Uruguay. Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han sido sus destinos más recientes. A finales de este mes, la gira llegará a Europa con una extensa etapa que recorrerá España, Francia , Reino Unido y Portugal, para continuar el próximo año por México, Perú, República Dominicana y Ecuador. La gira visitará un total de 20 países y 45 ciudades.

Vale destacar que Drexler suma un total de 43 nominaciones a los Latin Grammy en su carrera. Entre sus victorias recientes figuran la del 2025 en la categoría Mejor Canción Pop/Rock, junto a Conociendo Rusia, por “Desastres Fabulosos”, y la de 2024, cuando se llevó dos estatuillas por “Derrumbe”, como Canción del Año y Mejor Canción de Cantautor.

La ceremonia de la 27ª Entrega Anual del Latin Grammy se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.