La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tensó aún más la cuerda con el núcleo duro de la Casa Rosada al publicar un video con la música de “No me importa”, hit de Lali Espósito, artista que fue uno de los blancos de ataque predilectos del presidente Javier Milei.

Luego decuestionar la incorporación de cambios vinculados con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, la parlamentaria oficialista apareció en redes sociales protagonizando un spot, tarareando parte de la canción.

#Polémica 🎶🔥 “No me importa”: tras las críticas al Gobierno, ahora Bullrich publicó un video con música de Lali



Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política con un sugestivo video publicado en sus redes sociales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza… pic.twitter.com/uTEZ9nKIkm — ANDigital (@ANDigitalOK) September 18, 2026

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, había dicho Bullrich sobre el recorte.

También deslizó que en esta actitud del Gobierno “hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”.

La canción

“No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme”, expresa la obra de Lali Espósito, tarareada por la jefa de la bancada de LLA en la Cámara Alta.

Y prosigue: “Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren”.

“Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me pueden decir ya no me importan”, remata.