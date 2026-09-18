C Art Media celebra sus 8 años con un evento gratuito y abre la temporada de terraza

El jueves 8 de octubre, desde las 19 horas, C Art Media abrirá todos sus espacios para celebrar su octavo aniversario con una programación especialmente pensada para la ocasión. Shows, propuestas artísticas y gastronomía convivirán en una noche que también marcará la inauguración de la temporada de Terraza.

Hay espacios que se definen por su arquitectura y otros que construyen su identidad a partir de lo que sucede adentro. A ocho años de su nacimiento, C Art Media celebra una historia atravesada por la música, el arte, la gastronomía y el encuentro.

“El C habla con su programación” es una manera de sintetizar esa identidad: una agenda diversa y en permanente movimiento que convirtió al venue en escenario de grandes artistas nacionales e internacionales, fiestas, experiencias y propuestas culturales.

El próximo jueves 8 de octubre, esa identidad se desplegará en simultáneo por todo el complejo de Avenida Corrientes 6271. La celebración marcará además la apertura de la temporada de Terraza y permitirá recorrer las distintas dimensiones de C Art Media: Terraza, Sala Corrientes, Entrepiso, las tres Naves y la propuesta extraordinaria del Sótano.

Según adelantaron, cada espacio tendrá vida propia, con shows, intervenciones y diferentes propuestas artísticas, acompañadas por una oferta gastronómica especialmente desarrollada para la noche (los tickets gratuitos se habilitarán próximamente).

Una celebración que no busca solamente mirar hacia atrás, sino mostrar qué es C Art Media hoy y hacia dónde continúa creciendo.

Desde su apertura, C Art Media fue construyendo un lugar propio dentro del circuito cultural y musical de Buenos Aires, con una programación capaz de reunir diferentes escenas, generaciones y públicos.

Por sus escenarios pasaron figuras internacionales como Primal Scream, Parcels, Foster The People, Skrillex, Mac DeMarco, Pierce The Veil, Gilsons, Supergrass, Stereolab y Thundercat, entre otros.

La música argentina también encontró allí uno de sus escenarios, con presentaciones de Bandalos Chinos, Gauchito Club, El Kuelgue, YSY A, La Delio Valdez, Los Caballeros de la Quema, Turf, Pérez García, 2 Minutos, Massacre, Marilina Bertoldi, Nonpalidece, Emmanuel Horvilleur y Militantes del Clímax, entre muchos otros.

A esa programación se sumaron algunas de las fiestas más convocantes de los últimos años, como La Mágica, C Baila, BRESH, Plop y Polenta, ampliando el universo del espacio más allá del formato tradicional de sala de conciertos.

En estos ocho años, C Art Media consolidó un modelo donde música, cultura, gastronomía y experiencias conviven bajo un mismo concepto, con espacios de diferentes escalas que permiten que cada propuesta encuentre su propio escenario.

El 8 de octubre, todo ese universo se encontrará en una misma noche, desde las 19 y hasta pasadas las 2 horas. Como quedó dicho, los tikets gratuitos estarán próximamente a disposición.