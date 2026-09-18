Desde Bahía Blanca, Milei destacó las inversiones impulsadas por el RIGI

El presidente de la Nación, Javier Milei, recorrió este viernes las instalaciones de la Compañía Mega S.A. en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se interiorizó sobre las proyecciones de la firma a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.

Desde Prensa de la Casa Rosada indicaron que durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, el mandatario conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$ 365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió las instalaciones de la nueva planta de MEGA S.A.



Durante la visita fueron recibidos por Tomás Córdoba, CEO de MEGA S.A., y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF S.A. pic.twitter.com/aRMWzPNDyN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

También dieron cuenta que el proyecto incorporado al RIGI representa una inversión con impacto federal (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) que posibilitará la generación de 770 empleos, entre directos e indirectos, y aumentará en un 27% la capacidad de procesamiento.

Durante el traslado hacia la sede de la firma, el Presidente sobrevoló los terrenos, contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de US$ 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.

“Se tratará de la mayor planta de urea de la región, y la producción se destinará tanto a abastecer la demanda del mercado interno como también a la exportación, generando divisas por US$ 1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones”, adelantaron.

El Presidente Javier Milei junto a trabajadores de MEGA S.A., empresa que impulsa una inversión de US$ 365 millones en el marco del RIGI para ampliar la capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.



El proyecto generará alrededor de 770 puestos de… pic.twitter.com/geUQ2AsLt1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.