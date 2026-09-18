Cañuelas vuelve a ser sede de la gran cita de la ganadería Angus

Cañuelas se prepara para volver a ser protagonista de uno de los encuentros más importantes del calendario ganadero nacional. Del 21 al 25 de septiembre, el Centro de Remates y Exposiciones Angus será escenario de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro, con Cañuelas nuevamente como sede de la exposición.

Durante cinco jornadas se desarrollarán la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus, que reunirán a 300 reproductores de pedigree provenientes de 60 cabañas de distintos puntos del país. Productores, criadores, compradores, empresas y referentes de toda la cadena ganadera volverán a encontrarse alrededor de la genética, los negocios y las nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Para la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recibir nuevamente un encuentro de estas características representa también una oportunidad para la ciudad y su entramado productivo y comercial.

“Para Cañuelas es un orgullo volver a ser sede de un encuentro de alcance nacional como es esta muestra de la importancia de Expo Angus, que durante varios días reúne a productores, cabañeros, empresas y visitantes de todo el país. Es un evento que genera un impacto muy positivo para Cañuelas y la región, especialmente en la gastronomía, la hotelería, el comercio y los servicios”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, destacó el proceso de transformación que experimentó el distrito a partir del crecimiento de la actividad ganadera: “La llegada del Mercado Agroganadero transformó y potenció el perfil productivo de Cañuelas, consolidándonos como un punto de referencia para la actividad ganadera”.

🤝 Le damos la bienvenida a la Municipalidad de Cañuelas, Anfitrión de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia.



📍 Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas, Buenos Aires 📅 21 al 25 de septiembre #AngusPrimavera #Expoagro #Ganadería #Angus pic.twitter.com/J8QYo6bgpz — Expoagro (@Expoagrocom) September 18, 2026

“Que Angus siga eligiendo nuestra ciudad para crecer, mostrar genética, innovación y generar negocios confirma ese lugar que Cañuelas viene construyendo dentro del sector agropecuario argentino”, cerró Fassi.

Genética y negocios en un mismo lugar

La actividad en pista será uno de los grandes atractivos de la semana, con las juras de los reproductores y la elección de los grandes campeones. Pero el movimiento también se trasladará al terreno comercial: la edición contará con más de 40 expositores, entre laboratorios, bancos, empresas de insumos, servicios, maquinaria y tecnología.

A esto se sumará una intensa agenda de remates diarios por streaming y televisión desde el Arena Angus y el Salón de Eventos. Ocho casas consignatarias pondrán a la venta más de 60.000 cabezas de invernada y cría, reforzando el perfil de la exposición como espacio de encuentro y generación de negocios para la cadena ganadera.

La propuesta también tendrá lugar para las nuevas generaciones. Mini Angus ofrecerá actividades destinadas a niños de entre 3 y 12 años durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes, sumándose a las iniciativas que buscan acercar a chicos y jóvenes a la actividad y fortalecer la continuidad de la tradición ganadera.

De esta manera, durante cinco días Cañuelas volverá a ser sede de uno de los grandes encuentros de la ganadería argentina, recibiendo a productores, cabañeros, empresas y visitantes de distintos puntos del país y potenciando, al mismo tiempo, el movimiento de la gastronomía, la hotelería, el comercio y los servicios locales.