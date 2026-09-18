¿Usar gorra te hace perder el pelo? ¿Padre pelado, hijo pelado?: caen mitos sobre la caída del cabello

La caída del cabello es una de las consultas estéticas y médicas más frecuentes, pero también uno de los temas que más mitos genera. Desde creer que usar gorra puede provocar calvicie hasta pensar que raparse hace que el pelo vuelva a crecer más fuerte, muchas de estas afirmaciones se transmiten de generación en generación sin evidencia que las respalde.

Para el doctor Bruno Syferman, director médico de Capilea, especialista en recuperación capilar y profesional con más de 30 años de experiencia, el primer paso para abordar la caída del cabello es dejar de lado las soluciones mágicas y entender qué está sucediendo en cada paciente.

“Hay muchísimos mitos alrededor de la caída del pelo; y el problema es que algunos hacen que las personas se preocupen innecesariamente y otros pueden llevarlas a perder tiempo con tratamientos que no están indicados para su caso”, explica Szyferman.

¿Usar gorra te hace perder el pelo?

Una de las creencias más populares no tiene sustento: la gorra no provoca alopecia androgenética, por ende, usarla habitualmente no hace que una persona se quede calva. Eso sí: una gorra excesivamente ajustada o determinados hábitos pueden generar otros problemas en el cuero cabelludo, pero no son la causa de la calvicie genética.

La alopecia androgenética está relacionada principalmente con una predisposición genética y con la sensibilidad de determinados folículos a los andrógenos. Los genes involucrados pueden provenir tanto de la familia materna como de la paterna.

¿Padre “pelado”, hijo pelado?

No necesariamente. Tener un padre con alopecia puede aumentar la predisposición, pero no determina por sí solo que una persona vaya a quedarse calva.

La genética de la alopecia es más compleja de lo que suele creerse. No existe un único “gen de la calvicie”: intervienen múltiples genes y la predisposición puede heredarse de ambos lados de la familia.

Por eso, mirar solamente el pelo del padre o del abuelo materno no alcanza para predecir qué sucederá.

La calvicie ¿viene de la familia de la madre?

Falso, o al menos, incompleto. Es probablemente uno de los mitos más conocidos: “mirá a tu abuelo materno y vas a saber cómo vas a quedar”.

La realidad es bastante más compleja. Si bien algunos genes vinculados a la predisposición a la alopecia se encuentran en el cromosoma X —que los hombres reciben de su madre—, la alopecia androgenética es poligénica y también intervienen genes heredados del padre.

Por eso, para evaluar una posible predisposición genética, es más útil observar el historial familiar completo que mirar solamente a la familia materna.

“Si me rapo, el pelo me va a crecer más fuerte”

Falso. Raparse no modifica el folículo piloso ni hace que el cabello crezca más rápido o en mayor cantidad. Cuando vuelve a crecer puede dar la sensación de ser más grueso porque el pelo recién cortado tiene una punta más uniforme, pero el proceso de crecimiento no cambia.

“Un shampoo puede frenar la calvicie”

No es tan simple. Los shampoos pueden ayudar a mantener limpio y saludable el cuero cabelludo, pero no son una solución para la alopecia androgenética.

Cuando existe miniaturización de los folículos, el tratamiento debe estar dirigido a la causa y dependerá del diagnóstico de cada paciente.

“La biotina frena la caída del pelo”

No en todos los casos. La biotina puede ser útil cuando existe un déficit, pero tomar suplementos sin indicación médica no significa que se vaya a detener una alopecia de origen genético.

Antes de recurrir a vitaminas, suplementos o productos promocionados en redes sociales, lo recomendable es identificar primero cuál es la causa de la caída.

“Si se me cae el pelo, voy a quedar calvo”

Falso. No toda caída del cabello significa alopecia androgenética. Existen diferentes tipos de pérdida capilar y algunas pueden ser temporales o reversibles.

Estrés, enfermedades, determinados medicamentos, cambios hormonales y otras condiciones pueden provocar una caída que no necesariamente evoluciona hacia la calvicie.

Por eso, ante una caída persistente o una disminución visible de la densidad, la recomendación es realizar una evaluación profesional.

¿Cuál es entonces la clave?

“No hay que esperar a quedarse pelado para consultar. Cuanto antes se identifica qué está pasando con el folículo, más herramientas existen para diseñar una estrategia de tratamiento”, sostiene Syferman.

Dependiendo del diagnóstico y de las características de cada paciente, pueden evaluarse diferentes alternativas dentro de la recuperación capilar, desde tratamientos médicos hasta procedimientos como la mesoterapia, PRP o el trasplante capilar.

Con más de 20 años de experiencia y más de 10.000 trasplantes realizados, Syferman destaca la importancia de analizar cada caso de manera individual y evitar tratamientos basados en mitos o recomendaciones generales.

