Maratón de Buenos Aires: más de 16 mil corredores y los cortes clave de este domingo

Este domingo 20 de septiembre, desde las 7, con largada en Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Dorrego, se correrá una nueva edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires (42K). Participarán 16.384 deportistas en una prueba que tiene el sello World Athletics Label y que una vez más consolida a la Ciudad en el mapa internacional del running.

La carrera reúne a representantes de 64 países de los cinco continentes: 10.615 argentinos y 5.769 atletas provenientes del exterior. La presencia nacional será total, ya que las 24 jurisdicciones del país tendrán al menos un representante en la línea de largada. Entre el total de inscriptos, hay 5.246 mujeres.

En la categoría de élite, la organización confirmó una nómina destacada con atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda. En la rama masculina, todos los competidores cuentan con marcas personales por debajo de las 2:09 horas; en damas, registraron tiempos inferiores a las 2:27. Además, tres pacers serán los encargados de marcar el ritmo en el pelotón de vanguardia masculino.

La prueba más emblemática de la Argentina, organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, cumple una nueva edición en la que atletas locales y de todo el mundo recorrerán los 42 kilómetros que conectan Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, pasando por puntos icónicos de la Ciudad como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

“Nos enorgullece acompañar una competencia de esta magnitud, que convoca a corredores de distintos países y reafirma nuestro compromiso con el deporte”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Asimismo, destacó que “seguimos trabajando para que Buenos Aires sea cada vez más protagonista, en el camino hacia ser Capital Mundial del Deporte 2027”.

La Maratón Internacional de Buenos Aires es la competencia de calle más importante de la Argentina y una de las más prestigiosas de Sudamérica. Brasil encabeza la delegación internacional con 2.769 atletas, lo que representa casi la mitad de los extranjeros inscriptos. En conjunto con Chile y Uruguay, alcanzan los 3.723 participantes, mientras que los diez países con mayor presencia concentran 5.261 de los 5.769 corredores internacionales.

Cortes de tránsito previstos por la carrera