viernes 18 de septiembre de 2026 - Edición Nº4563

Política | 18 sep 2026

Elecciones 2027

PJ, UCR y PRO: Pichetto llamó a conformar un “frente nacional” contra el Gobierno

“Hay que superar las diferencias personales y terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, alertó el diputado nacional de Encuentro Federal

Miguel Ángel Pichetto.
TAGS: PERONISMO, UCR, PRO, OPOSICION, MIGUEL ANGEL PICHETTO, FRENTE NACIONAL

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, abogó por conformar un amplio frente opositor al Gobierno, que contenga al peronismo, a la Unión Cívica Radical y a sectores del PRO que no fueron fagocitados por La Libertad Avanza. El objetivo es evitar el escenario “catastrófico” que implicaría una eventual reelección de Javier Milei.

Durante su participación sindical en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), el excompañro de fórmula de Mauricio Macri en 2019 hizo el fuerte llamamiento a la unidad, de alcance mucho más amplio que el peronismo.

“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de PRO que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, alegó el legislador.

Durante el encuentro “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”, el senador nacional con mandato cumplido planteó que “hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”.

En ese sentido, evaluó que estamos ante “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.

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