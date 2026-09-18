PJ, UCR y PRO: Pichetto llamó a conformar un “frente nacional” contra el Gobierno

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, abogó por conformar un amplio frente opositor al Gobierno, que contenga al peronismo, a la Unión Cívica Radical y a sectores del PRO que no fueron fagocitados por La Libertad Avanza. El objetivo es evitar el escenario “catastrófico” que implicaría una eventual reelección de Javier Milei.

Durante su participación sindical en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), el excompañro de fórmula de Mauricio Macri en 2019 hizo el fuerte llamamiento a la unidad, de alcance mucho más amplio que el peronismo.

“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de PRO que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, alegó el legislador.

🗣️“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el gobierno”



En un encuentro convocado por APOC, Miguel Ángel Pichetto pidió la construcción de un Frente Nacional… pic.twitter.com/IZJdUx3dkn — InfoGremiales (@InfoGremiales) September 18, 2026

Durante el encuentro “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”, el senador nacional con mandato cumplido planteó que “hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”.

En ese sentido, evaluó que estamos ante “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.