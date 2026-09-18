Kicillof muestra estructura nacional en Avellaneda y se posiciona como alternativa a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza este sábado 19 de septiembre de 2026 el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el municipio de Avellaneda. El encuentro político se lleva a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico (Ramón Franco 5050) y busca exhibir musculatura territorial en medio de las discusiones internas del peronismo y el armado con vista al escenario electoral de 2027.

La jornada comienza a las 11:00 hs con el desarrollo de mesas de debate temáticas sobre educación pública, salud, trabajo, producción y ciencia. Hacia las 14:00 hs, Kicillof encabeza el acto de cierrecomo orador principal ante militantes, intendentes, legisladores y dirigentes de todo el país.

Convocatoria multitudinaria y respaldo federal desde las bases

El plenario organizado por el espacio de Kicillof cuenta con más de 7.300 inscriptos para las comisiones de trabajo y proyecta una movilización total de entre 20.000 y 30.000 asistentes. Aunque la actividad se realiza en la provincia de Buenos Aires, asisten delegaciones políticas, sindicales y legislativas provenientes de las 24 provincias, con representantes de Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Catamarca, Salta y Mendoza.

Desde la conducción del MDF aclararon que no se extendieron invitaciones a gobernadores de alto perfil. La estrategia del espacio apunta a visibilizar el crecimiento territorial del proyecto político directamente desde las bases militantes y la estructura de dirigentes locales.

Alianzas con la CGT, las CTA y el Movimiento Evita

El evento en Avellaneda, que tiene como anfitrión al exintendente local Jorge Ferraresi —uno de los principales armadores del axelismo—, ratifica el respaldo de diversos sectores sindicales y sociales:

Centrales obreras: Confirmaron su participación las dos CTA y un sector de la CGT.

Organizaciones sociales: El Movimiento Evita sumó formalmente su estructura territorial al armado nacional de Kicillof, otorgándole mayor inserción en los barrios populares del país.

Mensaje rumbo a 2027 y agenda internacional

Desde el entorno del mandatario provincial remarcaron que el objetivo central es consolidar una alternativa de gobierno frente a la gestión de Javier Milei, postergando cualquier definición sobre candidaturas para 2027. "Mañana nos encontramos en Avellaneda en el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro para seguir construyendo entre todos y todas un modelo distinto para la Argentina"publicó el propio Kicillof en sus redes sociales.

Tras la finalización del plenario, la agenda del gobernador continuará en el plano internacional con un viaje a Nueva York durante la próxima semana, donde participará de un coloquio económico con líderes progresistas y mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.