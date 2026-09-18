“Entre cielos”, el nuevo disco de Paulo Londra: cuándo sale y qué trae de distinto

Paulo Londra confirmó que su esperado nuevo álbum de estudio, Entre cielos, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 21 de octubre. Un nuevo proyecto con una sonoridad renovada, más alegre y festiva dentro de un nuevo universo musical producido por Tiano y Lisan Beat.

Además, adelantó que se viene un nuevo single el próximo 30 de septiembre como último adelanto antes del lanzamiento del álbum.

El anuncio llega tras el estreno de “Me asfixia la ciudad”, una canción que funciona como puerta de entrada a esta nueva búsqueda sonora dentro de su carrera.

Con un enfoque más íntimo y vulnerable, este primer adelanto combina frescura y serenidad para retratar la necesidad de bajar un cambio y encontrar refugio en el amor en medio del caos urbano.

Este matiz conceptual sienta las bases de la etapa creativa que atravesará Entre cielos, marcando un momento de renovación y evolución artística.

Lista de temas

1. no PAIN no GAIN

2. no VALE

3. hIGhLIGhTS

4. angelical

5. alucinaCIONES

6. el SALVADOR

7. hazme EL FAVOR

8. hasta que LLEGUE YO

9. me asfixia LA CIUDAD

10. maquiNANDOME

Concierto en el Movistar Arena

A este gran año para Paulo se le suma su último show del año en Buenos Aires el próximo 28 de noviembre en el Movistar Arena. El lugar perfecto para escuchar por primera vez en vivo este nuevo material y repasar los grandes éxitos de su carrera.

Esta cita marcará su reencuentro con el público porteño donde anteriormente agotó dos funciones consecutivas.