Gremio docente pidió respuestas a Kicillof por los sueldos: “La situación salarial es agobiante”

Tras la presentación formal realizada ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) junto al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB)r esponsabilizó a la gestión provincial por el deterioro del poder adquisitivo del sector y exigió la reapertura inmediata de la paritaria salarial.

En el marco del reclamo elevado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, cruzó al Ejecutivo provincial por la falta de respuestas frente a la inflación: “La situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”.

Agenda integral: salario, IOMA e IPS

Desde la organización gremial enfatizaron que el reclamo dirigido a la administración de Axel Kicillof no se limita únicamente a una actualización de haberes para este mes, sino que abarca una serie de demandas estructurales sobre la salud y la previsión social de los trabajadores de la educación:

Recomposición salarial: Convocatoria urgente a la mesa paritaria docente para frenar la pérdida del salario real frente a la canasta básica.

Crisis en el IOMA: Exigencia al Gobierno provincial para garantizar la plena cobertura e interrupción de prestaciones médicas a través de la obra social estatal.

Defensa del IPS: Rechazo a cualquier modificación y ratificación de la defensa irrestricta del régimen previsional bonaerense.

Hacia el cierre de su declaración, Olivera instó a la gobernación a dar una solución concreta que lleve alivio a las familias del sector: “Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en nuestra salud y nuestro futuro previsional”.