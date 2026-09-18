Política | 18 sep 2026
TARIFAS
La Justicia frenó el aumento de luz en la provincia de Buenos Aires
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Bahía Blanca frena las subas tarifarias, exige retrotraer los valores y ordena saldos a favor para los usuarios de EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.
La Justicia bonaerense dictó una resolución clave para los usuarios del servicio eléctrico. A partir de una cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca dispuso suspender el aumento de la tarifa de luz y ordenó retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior.
La medida cautelar frena de manera directa los incrementos aplicados por las cuatro grandes distribuidoras con concesión provincial: EDELAP, EDES, EDEA y EDEN. La resolución judicial establece de manera taxativa que las prestatarias deberán abstenerse de trasladar nuevos aumentos a las facturas si no se convocan previamente las audiencias públicas correspondientes para debatir los costos del servicio de forma transparente.
Tras una presentación que hicimos desde @defensoriaPBA la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia.— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 18, 2026
Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente.
Devolución de montos cobrados y derechos del consumidor
El dictamen judicial fijó además un mecanismo de compensación económica directo para aquellos usuarios a los que ya se les haya facturado bajo los nuevos cuadros tarifarios suspendidos:
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Saldo a favor: Las sumas cobradas de forma indebida deberán imputarse como crédito a favor del usuario en la próxima factura.
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Requisito obligatorio: Las empresas distribuidoras no podrán ajustar los cuadros tarifarios sin convocar previamente a instancias formales de participación ciudadana.
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Garantía constitucional: La decisión busca resguardar el derecho de los consumidores a una información adecuada, transparente y oportuna.
Tras la confirmación de la cautelar, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, remarcó la ilegalidad del incremento aplicado: “Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.