La provincia de Buenos Aires y Uruguay fortalecen la cooperación sanitaria con foco en salud mental

La provincia de Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay formalizaron una agenda de trabajo conjunta para intercambiar experiencias de gestión pública y consolidar la integración regional en materia de salud. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, encabezó la recepción bilateral a la ministra de Salud Pública uruguaya, Dra. Cristina Lustemberg, en un encuentro que incluyó reuniones técnicas y una visita institucional al Hospital Dr. Alejandro Korn.

La jornada permitió poner en común el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) del país vecino —basado en el financiamiento a través del FONASA— con los ejes estratégicos trazados en el Plan Quinquenal de Salud que ejecuta la gestión provincial.

Salud mental, formación profesional y emergencias

Durante la reunión, la comitiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay mostró especial interés en la transformación del paradigma de atención en Salud Mental que se lleva adelante en territorio bonaerense:

Desinstitucionalización: La Provincia expuso los avances en los hospitales neuropsiquiátricos, donde se concretó la externación progresiva del 70% de los pacientes de larga estadía y la creación de 221 casas en la comunidad que alojan a 635 personas con esquemas de acompañamiento.

Dispositivos territoriales: Se destacaron los 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la Red Provincial que suma más de 2.000 trabajadores abocados a la prevención del suicidio y atención de adicciones.

Fuerza laboral en salud: Se repasó la política de profesionalización que permitió quintuplicar las sedes de formación entre 2019 y 2025, alcanzando 9.384 títulos expedidos por la Escuela de Gobierno en la Tecnicatura Superior en Enfermería.

Al evaluar el encuentro, Cristina Lustemberg —médica pediatra y senadora electa— remarcó la coincidencia ideológica de ambos esquemas: “Para nosotros era muy importante venir a conocer la experiencia en la provincia de Buenos Aires porque compartimos una mirada de la salud como un derecho que el Estado debe garantizar”. Por su parte, Nicolás Kreplak confirmó que ambas administraciones continuarán delineando esquemas de colaboración técnica para reforzar la respuesta asistencial y los sistemas de emergencias.