El senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni, ratificó su encolumnamiento con Cristina Fernández de Kirchner en la interna peronista, al tiempo que renovó cuestionamientos al armado nacional del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En tanto, destacó que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “es un hombre de Estado, que conoce toda la política, se hizo cargo de un Gobierno que se caía a pedazos cuando todos se lavaban las manos y sigue trabajando con sus equipos”.

“Podría ser candidato del peronismo en 2027, sería un gran candidato”, acotó sobre el tigrense.

Por otra parte, disparó: “Ojalá Axel retome la senda del peronismo, sería un gran candidato si jugase en el peronismo”.

#Elecciones2027 🔥✌️ Berni azuzó a Kicillof: “Ojalá retome la senda del peronismo”



El senador bonaerense Sergio Berni volvió a meterse de lleno en la interna del peronismo y cuestionó el armado político nacional de Axel Kicillof. El exministro de Seguridad ratificó su… pic.twitter.com/CWJiS5UVMY — ANDigital (@ANDigitalOK) September 19, 2026

Cuando fue consultado sobre la intención de diferenciarse de lo que fue la experiencia de Alberto Fernández, Berni consideró que “es un gran error la victimización, ¿diferenciarse de qué? Si hay algo que le reclamó permanentemente Cristina a Alberto es que use la lapice, ¿eso es someter a alguien?”.

“Se está equivocando Axel, ojalá podamos sentarnos a hablar, va más allá de si va o no va a ver a Cristina a San José 1111”, sumó el exministro de Seguridad bonaerense en declaraciones a LN+.

En igual tono, indicó que “pusimos mucho en construir un candidato más dentro del peronismo y no sé qué le pasa. No hablo con él. Decidió armar su espacio, el MDF, con la izquierda universitaria, el progresismo que aglutina el Frente Grande, exministros de Alberto Fernández. Por eso no estamos ahí”.

“Ojalá entienda que la salida de este país es trabajo, producción, crecimiento y distribución de la riqueza, no hay otra fórmula mágica”, remató Berni.

La detención de CFK

El parlamentario peronista también objetó las condiciones de la prisión domiciliaria de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kircher, ya que tiene “menos posibilidades de visitas que un narcotraficante que está en prisión domiciliaria”.

🔴 Sergio Berni: “Cristina hoy está injustamente presa”



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“No hay una sola prueba pericial, una sola prueba documental que justifique su condena, todos sabemos que es una condena política”, cerró en torno a la Causa Vialidad.