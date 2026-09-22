Exitoso modelo de desarrollo inmobiliario argentino se lució en EEUU

El CEO de Grupo Haras del Sur, Juan Ignacio Freccero, expuso ante más de 400 brokers y profesionales inmobiliarios de todo el mundo que se dieron cita en Orlando, en el marco de la convención internacional que organizó la Florida Realtors, la asociación comercial de bienes raíces más grande del Estado de Florida y una de las organizaciones de profesionales inmobiliarios más grandes de todo Estados Unidos.

En concreto, Haras del Sur llevó su experiencia de más de 30 años en el desarrollo inmobiliario argentino al mercado internacional, más precisamente a Estados Unidos, en uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial.

Allí, Freccero mostró la evolución del Grupo, su modelo de desarrollo y las oportunidades que ofrece Argentina en general y los desarrollos de Haras del Sur en particular para nuevos proyectos e inversiones.

Cabe destacar que Florida Realtors es la asociación profesional de bienes raíces más grande del Estado de Florida, con más de 230 mil agentes, corredores y profesionales vinculados a la industria inmobiliaria. El encuentro reunió durante cuatro jornadas a referentes del sector de Estados Unidos, Canadá, Dubái y distintos mercados de Latinoamérica, con una agenda que combinó presentaciones, reuniones de negocios, networking y actividades institucionales.

La participación permitió dar a conocer ante potenciales socios, inversores y referentes del sector la trayectoria del grupo y las características de un modelo de desarrollo que lleva más de 30 años combinando espacios residenciales, naturaleza, golf, polo, clubes, gastronomía, educación, infraestructura y servicios.

Plataforma para conectar Argentina con el mercado internacional

Durante su estadía, Freccero y su equipo mantuvieron además conversaciones con Chuck Bonfiglio Junior, presidente de Florida Realtors, y con representantes de las organizaciones de Realtors de Dubái, Canadá y distintos países de Latinoamérica. Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre la evolución del mercado inmobiliario internacional, las oportunidades que presenta actualmente Argentina y el potencial para generar nuevos vínculos comerciales y proyectos de inversión.

La participación y la estrategia en general apuntan a fortalecer la presencia internacional de Haras del Sur como referente del mercado inmobiliario en Argentina y posicionar la trayectoria del grupo como un activo para generar oportunidades de negocios en el país.

“Fue una experiencia muy importante poder presentar en Estados Unidos lo que construimos durante más de 30 años. El interés y los vínculos que generamos con profesionales de diferentes mercados nos confirman que Argentina tiene muchísimo para ofrecer y que Haras del Sur tiene una historia y un futuro que vale la pena mostrar al mundo”, cerró Freccero.