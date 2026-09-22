Pedro Saborido: “Milei es Pomelo”

El escritor y guionista Pedro Saborido trazó una analogía de Pomelo, célebre personaje de Peter Capusotto y sus videos, con el presidente Javier Milei. En igual tenor, se refirió a la posibilidad de que la salida del poder del líder libertario sea con una Violencia Rivas de por medio.

Cuando fue consultado por Crónica - El Streaming sobre los rasgos que hacen de Milei un Pomelo, habló de “una especie de narcisismo absoluto, sin fondo ¿Por qué? Porque siempre la definición que nosotros nos dimos cuenta después con Diego (Capusotto) que habíamos hecho de Pomelo era alguien que quería ser estrella de rock”.

“Él... ¿qué quería? Quería romper cosas. La música era un trámite, por eso no aparece nunca Pomelo cantando, porque es secundario en su vida eso. Es interesante eso, lo que pasó a la gente que es mediática, ¿no? ¿Cómo puede decir un tipo mediático ¿Cuál es la virtud por la cual es famoso? Ninguna. Es una especie de famoso en sí, que se convierte en un personaje”, reflexionó el comediante.

“Ahora me dijeron que están haciendo una serie sobre Wanda Nara ¿Qué es Wanda Nara? Y es un espectáculo en sí, porque no hace nada, no se dedica a nada”, acotó.

Cuando fue consultado sobre si a Milei no le interesaba llegar a presidente, contestó: “Creo que la parte del presidente no, no le interesa un proyecto de nada, del país, de nada”.

“Me parece que es un narciso absoluto que le encanta hacer lo que hace, pero no creo ni siquiera que tenga un proyecto. Me parece un montón de gente que le arma un proyecto y tiene a este muchacho ahí dando vueltas”, completó.

Ante la consulta sobre si a Pomelo se lo saca con una Violencia Rivas, Saborido evaluó que “siempre ese va a ser el dilema, si vamos a necesitar a una Violencia Rivas... vamos a ser alguien que no sea gracioso. Ese va a ser el dilema. Muchos van a decir: ‘Ah, loco, a este se lo saca con otro loco y no esto es lo que necesitamos’. Es como esa acción física newtoniana de acción-reacción”.

“‘Bueno, si estuvimos tan locos, ahora que venga un moderado’. Y el problema es que cuando vos ponés un paradigma, sabés hasta qué momento eso se convierte en una nueva normalidad. Y entonces decís: ‘Che, ¿cuál es la nueva normalidad?’. Y que un tipo puede decir que sos un sorete. Así lo hemos aceptado, lo estamos aceptando, entramos en un mundo de tanto entretenimiento ¿Quién lee una plataforma hoy?”, completó

El Perón del rock

Por otra parte, puso de relieve que “se han muerto los Perones del rock. Hay tipos que mantienen esa fibra, como Charly, o Fito, sí. Ese liderazgo... Esa función para mí siempre fue Charly García, Como algo total, a la altura de Los Beatles, de una riqueza su obra. Pero Perón es una cosa tan potente que me resulta difícil poner algo en el tamaño, Perón es como San Martín”.

“Volvés a leer cosas de Perón o cosas que hizo Perón y decís: ‘Claro, boludo, todavía estamos en el Big Bang peronista. Todavía este país sigue siendo esa cosa atravesada por el peronismo hace 70 años ya, y todavía sigue. Todavía hay algo ahí”, sentenció el autor de Una historia de la felicidad y Una historia del peronismo, entre otras obras.