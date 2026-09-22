martes 22 de septiembre de 2026 - Edición Nº4567

Municipios | 19 sep 2026

Rock

La Plata celebrará el Día del Estudiante y de la Primavera con un festival en Plaza Rocha

El renovado espacio público de Avenida 7 y 60 oficiará de escenario para que bandas locales acompañen la llegada de la nueva estación y los festejos de quienes estudian en la ciudad.

El Tío Valen.
TAGS: LA PLATA, PLAZA ROCHA, DIA DEL ESTUDIANTE, PRIMAVERA ROCK, RECREO URUGUAYO

La Municipalidad de La Plata invita a disfrutar el próximo lunes de Primavera Rock, un festival comunitario y cultural con entrada libre y gratuita para celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera en la capital bonaerense.
 
La jornada se desarrollará desde las 16:30 en la Plaza Rocha (7 y 60) y contará con la presentación en vivo de las bandas Recreo uruguayo, El tío Valen, El club de los corazones rotos y Pikaflores.

Con esta propuesta, Primavera Rock se posiciona como un espacio para la expresión de la cultura joven local, poniendo en valor a las bandas emergentes de la ciudad y a la música como punto de encuentro que acompaña la identidad platense.

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