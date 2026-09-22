Macabro plan: Tramaban asesinar a la fiscal que ordenó sus capturas desde cárceles de PBA

Dos presos fueron descubiertos mientras urdían un plan para asesinar a la fiscal que había ordenado sus capturas. Se trata de Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, quienes permanecen alojados en Florencio Varela y Campana, respetivamente, en tanto que el blanco es María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne.

Según precisó TN, los investigadores detectaron que los reos mantenían comunicaciones desde las unidades penitenciarias y hablaban sobre cómo atacar a la instructora judicial. También tenían fotos de Hertrig, de su pareja y de otros integrantes de su familia.

Vale mencionar que el caso quedó al descubierto a partir del seguimiento de llamadas y mensajes. Rettori y Libertini habían sido detenidos después de una denuncia presentada el 26 de agosto, vinculados con una banda que duplicaba las llaves de autos estacionados en una cochera para después entrar a robar a las casas de sus dueños.

Tras sus capturas, los dos fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias. Como quedó dicho, Rettori quedó alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini fue llevado a la Unidad 21 de Campana.

La distancia entre las cárceles no impidió que mantuvieran contacto, ya que de acuerdo con la investigación, usaban WhatsApp para organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en sus detenciones.

Amenazas

Las conversaciones interceptadas permitieron conocer parte del plan. En los mensajes, uno de los presos habló de atacar a Hertrig cuando saliera y mencionó los autos que utilizaba.

Los investigadores de la DDI de San Isidro también determinaron que conocían movimientos de la funcionaria y tenían imágenes de personas de su entorno.

A partir de esa evidencia, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió allanar las celdas de los dos acusados. Los procedimientos se hicieron dentro de las cárceles y terminaron con el secuestro de tres celulares, que ahora serán peritados.

La investigación continúa en tren de determinar si otras personas participaron del plan o si hubo alguien más que pudiera colaborar para concretar el ataque.

