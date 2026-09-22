Mirtha Legrand regresó al Mater Dei y hay expectativa por el próximo parte médico

Mirtha Legrand volvió a quedar internada en el Sanatorio Mater Dei después de haber recibido el alta médica apenas cinco días antes. La conductora, de 99 años, ingresó nuevamente durante la tarde del viernes 18 de septiembre.

El propio sanatorio informó que la diva presenta un cuadro compatible con neumopatía, por lo que permanecerá bajo atención médica mientras le realizan los estudios correspondientes y recibe el tratamiento indicado.

El parte fue firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe. Desde el Mater Dei también señalaron que la familia de Mirtha agradece las muestras de preocupación y pidió respeto por la intimidad de la conductora.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la evolución del cuadro. El próximo parte médico está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no haya cambios antes.

Había recibido el alta hace pocos días

La nueva internación se produce después de un período de recuperación en su casa. Mirtha había ingresado al Mater Dei el 7 de septiembre, luego de atravesar un cuadro de bronquitis y permanecer varios días con síntomas respiratorios.

Tras casi una semana de controles y estudios, recibió el alta el 13 de septiembre. En ese momento, el equipo médico había indicado que continuaría su recuperación en su domicilio con la intención de retomar sus actividades cuando estuviera en condiciones.

Durante los días posteriores, la conductora permaneció en su casa de Barrio Parque, acompañada por familiares y amigos. Según había trascendido antes de esta nueva internación, se encontraba de buen ánimo y había recibido algunas visitas.

Juana Viale la visitó en el sanatorio

En medio de la preocupación por la nueva hospitalización, Juana Viale se acercó al Mater Dei para acompañar a su abuela.

La nieta de Mirtha había quedado al frente de sus programas durante la primera internación y también fue una de las personas que estuvo cerca de ella durante esos días.

Hasta el momento, la información médica oficial se limita al diagnóstico de “cuadro compatible con neumopatía”, los estudios y controles que se le están realizando y la continuidad del tratamiento.

Por eso, cualquier otra versión sobre la gravedad o evolución de Mirtha debe tomarse con cautela hasta que el sanatorio emita una nueva actualización.