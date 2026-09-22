La despedida de Messi en la Selección ya tiene precio y fecha confirmada

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha, rival y, ahora, también precio. La AFA confirmó cuánto habrá que pagar para asistir a los tres amistosos que la Albiceleste jugará en Córdoba y Buenos Aires durante la próxima fecha FIFA.

El partido que concentra todas las miradas será el del 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, que marcará la última presentación de Messi con la camiseta argentina frente al público del país.

Y para quienes quieran estar presentes, habrá que preparar bastante el bolsillo: las entradas partirán de $90.000 y llegarán hasta $480.000, dependiendo del sector elegido.

Cuánto cuesta ver a Messi en el Monumental

Tanto el amistoso frente a Burkina Faso, del 3 de octubre, como el encuentro ante Benín, del 6, tendrán los mismos valores.

Los precios son:

Popular: $90.000.

$90.000. Popular para menores de 3 a 10 años: $29.000.

$29.000. Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta para ambos partidos comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, exclusivamente a través de Deportick.

Antes, Argentina juega en Córdoba

La primera parada de la Selección será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

En este caso, las localidades tendrán otros valores:

Popular: $90.000.

$90.000. Popular para menores de 3 a 10 años: $25.000.

$25.000. Platea Roberto Gasparini: $140.000.

$140.000. Platea Osvaldo Ardiles: $170.000.

La venta para el encuentro en Córdoba comenzará el lunes 21 de septiembre, también mediante Deportick.

La última vez de Messi con la Selección en Argentina

El amistoso contra Benín tendrá un significado especial. Será el cierre de la etapa de Messi con la camiseta argentina después de más de dos décadas.

El propio capitán confirmó su decisión de retirarse de la Selección el 31 de agosto. En su mensaje, aseguró que la decisión le “dolió en el alma”, pero entendió que había llegado el momento de cerrar el ciclo.

Así, el 6 de octubre, el Monumental será escenario de una noche histórica: Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección ante su gente por última vez.

Y quienes quieran despedirlo desde las tribunas ya saben cuánto tendrán que pagar.