Kicillof reivindicó la doctrina de Perón y apuntó contra el Gobierno: “Argentina no sos vos, es Milei”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este sábado el cierre del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda y aprovechó el escenario para marcar diferencias con el Gobierno nacional, tanto en materia económica como en política internacional.

Ante una multitud reunida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, Kicillof hizo especial hincapié en la posición que, según planteó, debería adoptar la Argentina frente a los conflictos internacionales.

“No entraría en guerras ajenas ni apoyaría genocidios e invasiones. Nosotros tenemos nuestra propia doctrina, que viene del general Perón: Argentina para los argentinos”, sostuvo el mandatario bonaerense durante su discurso.

La definición quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos destacados de su intervención en Avellaneda.

Kicillof y una definición sobre la política exterior

El planteo del gobernador se dio en el marco de un discurso en el que buscó diferenciar su espacio de la orientación que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Kicillof puso el foco en la necesidad de que Argentina defina su propia posición frente a los conflictos internacionales y reivindicó una mirada asociada a la tradición política del peronismo.

La referencia a la doctrina del general Juan Domingo Perón se vinculó con la idea de priorizar los intereses nacionales y evitar que el país quede involucrado en conflictos ajenos.

No es la primera vez que Kicillof utiliza el concepto de “Argentina para los argentinos”. En una exposición realizada anteriormente, el gobernador había desarrollado una postura similar al hablar sobre la inserción internacional del país y la necesidad de definir un modelo propio de desarrollo.

Un acto con tono de campaña

La frase sobre política internacional fue pronunciada durante una jornada que tuvo un fuerte componente político y territorial.

Hacia ahí vamos, Derecho al Futuro. pic.twitter.com/ilJRcR6nam — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) September 19, 2026

El Plenario Federal del MDF se realizó en la UTN de Villa Domínico y reunió a dirigentes, militantes y representantes de distintos puntos del país. Durante la jornada se desarrollaron mesas de debate sobre educación, salud, seguridad, trabajo, producción, ciencia, vivienda, cultura y otros temas.

Muchas gracias a todos y todas por venir a este encuentro federal del @MOVIMIENTODAF. Por venir de todas las provincias de la Argentina a participar, a debatir, a imaginar colectivamente otro futuro y sobre todo, a empezar a construirlo. Se respira algo nuevo, algo que está… pic.twitter.com/O8q1DeHpZA — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 19, 2026

El cierre estuvo a cargo de Kicillof, quien presentó el encuentro como un nuevo paso en la construcción nacional de su espacio.

“No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, exclamó el mandatario desde el predio de la UTN en Villa Dominico.

En torno a la jornada, precisó que “este plenario contó con más de 30 mil representantes de todo el país que se acercaron para participar, debatir y, sobre todo, para construir el futuro”.

“Nos mueve la convicción de que no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, arengó el jefe del Estado bonaerense.

En igual tono, dijo que “no hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias. Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio”.

“Federalismo es que ningún pedacito de la Argentina se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”, señaló.

Durante la jornada, representantes de diferentes provincias participaron de diez mesas de trabajo que abarcaron los ejes de: Comunidad y Organización; Trabajo y Producción; Educación Pública; Mujeres y Diversidad; Cultura y Deportes; Obra Pública y Hábitat; Juventudes; Seguridad y Justicia; Ciencia y Universidad.

Asimismo, el gobernador manifestó que “el único interés que nos debe guiar es el interés nacional. Para eso, nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo”.

“La alternativa que tenemos que construir no puede estar basada ni en el odio ni en la nostalgia: tiene que ser capaz de volver a despertar expectativas. Una nueva mayoría no va a surgir por arte de magia ni de una negociación secreta entre dirigentes: será desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”, exclamó.

En el pasaje más encendido de su mensaje, Kicillof sostuvo que “lo primero que tenemos que recuperar es el orgullo y la convicción de que esto que pasa no es inevitable y que esto que pasa no es que no se pueda cambiar. Argentina nos sos vos, es Milei”.

“No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos. Pienso en un futuro con más democracia real, con más producción y trabajo, con más justicia social y soberanía. Pienso en un futuro digno, en paz: ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo”, sentenció.