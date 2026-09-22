Los churrascos argentinos fueron multipremiados en el Campeonato Mundial de Carnes CMDC

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación celebró que la carne vacuna argentina haya obtenido 10 medallas en la segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes CMDC, que se llevó adelante en la Rural de Buenos Aires.

El evento, que se realizó por primera vez en 2025, busca visibilizar la calidad de las carnes y a todos los que trabajan en la cadena productiva.

Entre chefs, sommeliers de carne, expertos internacionales y consumidores capacitados para elegir sumaron mil los jueces participantes que determinaron cuáles fueron los mejores bifes del mundo.

A lo largo de los años la carne argentina se ha posicionado como una de las más reconocidas del mundo. El vasto territorio con abundantes pasturas, clima óptimo y por sobre todo productores ganaderos de primera línea apuntalados por un sólido programa sanitario y desarrollo genético de clase mundial, se conjugan para lograr este reconocimiento internacional.

Sus principales atributos a los sentidos del consumidor son la terneza, la jugosidad y el aroma, marcando un atractivo e indiscutible sabor que la destacan de otras carnes a nivel global.

La carne producida en Argentina ofrece beneficios para la salud humana tales como, un mayor contenido de ácidos grasos Omega-3 y un equilibrio superior entre Omega-3 y Omega-6 (ácidos grasos esenciales). El beneficio más importante de estos ácidos grasos es que mejoran la actividad cardiovascular, la respuesta del sistema inmunológico y también protegen la visión entre otras cualidades.