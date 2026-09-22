La humanidad en jaque: la IA pone en crisis nuestra propia existencia

Por Fabián Ruocco (*)

Desde el surgimiento mismo de la civilización, la humanidad ha convivido con la fascinación y el espanto de su propio fin. Cada vez que nuestra especie ha rozado un umbral de poder inédito, ha despertado el mismo vértigo existencial. Ocurrió en la Antigua Grecia cuando la escritura amenazó con atrofiar la memoria humana, y se repitió con fuerza trágica durante el siglo XX ante el desarrollo de la energía nuclear, la ingeniería genética, la biotecnología aplicada a virus o la experiencia reciente de la última Pandemia. En cada uno de estos quiebres históricos, la pregunta de fondo nunca fue puramente técnica, sino antropológica: ¿somos capaces de gobernar el poder que creamos o terminaremos destruidos por nuestras propias conquistas?

Hoy, ante un mundo hiper globalizado, el debate sobre el fin de la humanidad a manos de la IA vuelve a reactivar ese mito milenario. Sin embargo, antes de caer en catastrofismos paralizantes o en fascinaciones ingenuas, es necesario examinar con lucidez la naturaleza real del riesgo. El peligro inminente no reside en una rebelión robótica de ciencia ficción, sino en el crecimiento descontrolado de una tecnología cuyos procesos internos —la célebre “caja negra” de las redes neuronales profundas— siguen siendo en buena medida desconocidos incluso para sus propios desarrolladores. Cuando una herramienta tan potente se despliega a velocidad frenética dentro de un mercado hiperconcentrado, donde un puñado de corporaciones transnacionales concentra más poder de cómputo y datos que la mayoría de los Estados soberanos, el riesgo de deshumanización se vuelve tangible.

En esta coyuntura inhumana, y ante el inminente arribo del Papa León XIV, resulta esencial retomar su encíclica “Magnifica Humanitas”, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial, para recuperar los orígenes de aquello que nos humaniza: la fe, la construcción colectiva y el bien común.

Estamos así frente a un dilema entre la lógica del paradigma tecnocrático, que tiende a medir el valor de un individuo por su productividad, velocidad o capacidad de procesamiento. Y el aporte teológico, que reintroduce la noción de humanidad y dignidad como valor intrínseco del ser humano, inalienable e incalculable que no depende de su rendimiento ni de su utilidad económica.

La compasión, la empatía, el juicio ético y el perdón nacen precisamente de la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad. Una máquina no tiene cuerpo, dolor ni finitud; por lo tanto, puede simular empatía, pero jamás podrá poseer conciencia moral, ni asumir la responsabilidad y las consecuencias de una decisión.

Ante esto, debemos desarmar la IA, esto es: sustraerla de competencias encarnizadas, del enfrentamiento comercial, geopolítico o militar, rompiendo la falsa equivalencia entre poder algorítmico y derecho a gobernar, para devolverle su verdadero rol colaborativo.

Bien concebida y democráticamente gobernada, la IA no viene a reemplazar al ser humano, sino a potenciar su capacidad creadora. Es una herramienta aliada para expandir la salud preventiva, personalizar la educación rural, optimizar la producción de nuestras pymes, e incluso liberar al trabajador de tareas repetitivas para devolverle tiempo de calidad.

En este camino, un amplio colectivo de científicos, rectores universitarios y referentes académicos de la Argentina, hemos presentado un Manifiesto en sintonía con las encíclicas Magnifica Humanitas y Antiqua et Nova, proponiendo la creación de un espacio permanente de articulación plural, federal y multidisciplinario. Porque ningún sector por sí solo —ni el mercado, ni la academia, ni el Estado— puede garantizar que la tecnología mantenga un rumbo ético que contemple el bien común.

El fin de los tiempos no está escrito en el código de ningún algoritmo, sino que está sujeto a las decisiones éticas y morales de las personas que diseñan, financian y utilizan estas herramientas. En algún momento este lugar apocalíptico fue ocupado por la energía nuclear, luego la biotecnología y ahora la IA. Sin embargo, la supervivencia y el verdadero éxito de la revolución digital no se medirá por cuán inteligentes o veloces sean las máquinas que construyamos, sino por cuánto más justa, soberana y profundamente humana logre ser nuestra sociedad.

(*) Director ejecutivo y cofundador del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA).

