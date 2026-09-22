Hilton Buenos Aires: CILSA presenta su desfile inclusivo junto a Panni Margot

Nuevamente, Hilton Buenos Aires será escenario de la 5° edición del Desfile Inclusivo organizado por la ONG CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, a total beneficio de los programas sociales de la institución sin fines de lucro, que tiene alcance en todo el país y su misión es promover la inclusión plena de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.

El evento, que se desarrollará el lunes 21 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico, contará con la conducción solidaria de Federica País y Gonzalito Rodríguez. La apertura musical estará a cargo del violinista prodigio de 13 años Marcos Carreras, junto a la pianista del Teatro Colón, Tamara Benítez.

Del desfile, que fue declarado de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2024, participarán más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos y celebridades.

El objetivo del desfile es concientizar a la sociedad sobre la diversidad e inclusión plena de las personas y derribar mitos y prejuicios sobre los estereotipos de belleza hegemónicos.

También fortalecimos alianzas con organizaciones, instituciones educativas, empresas y espacios comunitarios que hacen posible que nuestra misión llegue cada vez más lejos. pic.twitter.com/YVYqFEEjUX — CILSA ONG (@CILSAong) September 14, 2026

“Sabemos que la discapacidad no está en las características de una persona, sino en las barreras con las que se encuentran cotidianamente”, afirmó Valeria Garay, directora de prensa y comunicación de CILSA.

Por su parte, Liliana Sousa, responsable de relaciones externas de la ONG, indicó que “es una excelente oportunidad para que una empresa, desde su política de responsabilidad social empresaria, genere un impacto positivo real. La clave está en que la interacción no sea meramente publicitaria, sino que sume valor y potencie la inclusión social”.



Panni Margot, a partir de una propuesta transgénero, tiene como misión vestir a personas que buscan ser parte de un universo el cual complementa su identidad. De este modo, el diseñador promueve la creación de un universo distintivo en el que cada persona sea parte. La elección del diseño oversize, le permite vestir todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades y de alturas y de esta manera generar una verdadera inclusión.

El diseñador fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, en el año 2024. En cuanto a la marca de indumentaria infantil Advanced, que tiene una alianza junto a CILSA desde hace más de 7 años y está comprometida con la niñez, en esta oportunidad presentará la colección primavera verano 2027. Subirán a la pasarela más de 10 niños y niñas.