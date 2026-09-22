Semáforos apagados y barrios enteros sin luz: qué se sabe del corte en el AMBA

Un apagón de gran magnitud dejó este sábado por la noche a casi 600.000 usuarios sin electricidad en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El corte alcanzó barrios de la Ciudad y localidades bonaerenses, generó problemas en el tránsito y dejó edificios y calles completamente a oscuras.

La interrupción comenzó alrededor de las 19:47 y la recuperación del servicio fue progresiva durante las horas siguientes. En el momento de mayor impacto, los registros oficiales contabilizaron unos 519.000 usuarios afectados de Edenor y más de 77.000 de Edesur.

Entre los barrios porteños alcanzados estuvieron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo, La Paternal y Las Cañitas, aunque también hubo cortes en otros sectores de la Ciudad y en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Calles a oscuras y semáforos apagados

La falta de suministro no solo afectó a viviendas y comercios. El corte también se hizo sentir en la vía pública, con semáforos fuera de servicio y sectores sin alumbrado, lo que provocó complicaciones para circular.

En las redes sociales, vecinos de diferentes barrios fueron compartiendo imágenes de las zonas afectadas y reclamando por la falta de electricidad.

El servicio comenzó a normalizarse durante la noche y la cantidad de usuarios afectados bajó rápidamente. Para las 22:20, quedaban 3.721 clientes sin suministro, de los cuales 2.885 correspondían a Edenor y 836 a Edesur. Durante las primeras horas del domingo, el servicio quedó normalizado.

¿Por qué se produjo el apagón?

Por ahora, la causa exacta del corte no fue informada públicamente.

Edesur comunicó que sus clientes habían sido afectados por una “falla en el sistema ajena a la compañía”, aunque no precisó qué instalación o desperfecto provocó el problema.

También circularon versiones sobre un posible punto de origen del desperfecto, pero no hay confirmación oficial suficiente para atribuir el apagón a una instalación determinada.

Así, mientras el suministro ya fue restablecido, todavía queda pendiente conocer qué provocó la interrupción que durante varias horas dejó sin luz a cientos de miles de usuarios del AMBA.