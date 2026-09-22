Chacho Asensio fue detenido y reabrió una causa que llevaba años sin moverse

El entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en Mar del Plata por orden de la Justicia de Bahía Blanca, en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales contra jugadoras adolescentes a las que dirigía en Monte Hermoso.

La causa apunta a hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando Asensio estaba al frente del equipo del Club Deportivo Monte Hermoso. Al menos tres jóvenes aparecen como presuntas víctimas en la investigación.

La orden de captura fue dictada por la jueza Marisa Promé y se concretó este domingo en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos, donde el entrenador fue localizado por una comisión policial integrada por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Una causa que volvió a avanzar después de años

La investigación no es nueva. El caso había trascendido hace más de una década, pero durante años tuvo poco movimiento judicial.

Según información publicada por medios que siguieron la causa, las declaraciones de las jóvenes se fueron produciendo con el paso del tiempo. Una de las presentaciones que terminó impulsando nuevamente la investigación fue realizada durante 2025.

Los testimonios incorporados al expediente describen distintas situaciones que las denunciantes atribuyen al entonces entrenador. Entre ellas aparecen presuntos tocamientos y comportamientos de carácter sexual en distintos ámbitos vinculados con la actividad deportiva.

Por tratarse de una investigación en curso, esos episodios forman parte de las acusaciones que deberán ser evaluadas por la Justicia y no constituyen, por sí mismos, una condena.

Qué pasó con Asensio después de los hechos denunciados

Luego de su etapa en Monte Hermoso, Asensio continuó vinculado al hockey y actualmente se desempeñaba como entrenador de Sporting de Mar del Plata. La propia Asociación Amateur Marplatense de Hockey registra a Asensio como director técnico de Sporting en competencias recientes.

La detención se produjo justamente en Mar del Plata, donde el entrenador tenía su vivienda.

Ahora deberá declarar en Bahía Blanca

Tras ser detenido, Asensio quedó a disposición de la Justicia y se prevé su traslado a Bahía Blanca, donde deberá afrontar una instancia de indagatoria.

La investigación está caratulada por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, según informaron fuentes judiciales citadas por medios que cubren el caso.

La causa continúa abierta y ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió, analizar los testimonios y las demás pruebas incorporadas al expediente.