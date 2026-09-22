Primavera en Buenos Aires: el SMN anticipa viento fuerte y cielo nublado

El Día de la Primavera y del Estudiante tendrá un comienzo de semana bastante alejado de la postal soleada que muchos imaginan para esta fecha. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 21 de septiembre habrá nubosidad, temperaturas frescas y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires.

La jornada comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura mínima estimada en 12°C. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán parcialmente y podrían aparecer algunos momentos de sol durante la tarde.

Sin embargo, el protagonista del día será el viento. Para la tarde se esperan ráfagas que podrían llegar hasta los 69 kilómetros por hora, por lo que quienes tengan pensado pasar el Día del Estudiante al aire libre deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas.

Cómo estará el tiempo durante el lunes 21 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico difundido por el SMN, la temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que hacia la noche volverá a descender hasta ubicarse alrededor de los 12°C.

Durante la mañana predominará el cielo nublado. Por la tarde, en tanto, podrían aparecer algunos claros y momentos de sol, aunque el viento continuará siendo intenso.

Hacia la noche se espera un cielo parcialmente nublado, con viento del sudoeste y una temperatura cercana a los 12°C.

Así, el Día del Estudiante tendrá una jornada más para abrigo que para remera: fresco, bastante nublado y con viento fuerte, especialmente durante la tarde.

¿Empieza la primavera el 21 de septiembre?

Aunque tradicionalmente el 21 de septiembre está asociado en Argentina con el Día de la Primavera, este año hay una particularidad astronómica.

La primavera no comenzará oficialmente el lunes 21, sino el martes 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera. La fecha del festejo popular, sin embargo, se mantiene el 21 de septiembre.

El equinoccio es el momento del año en que el Sol se ubica sobre el Ecuador y la duración del día y la noche es aproximadamente similar. Ocurre dos veces al año y marca el comienzo astronómico de la primavera en el hemisferio sur.

Por eso, quienes salgan a celebrar este lunes tendrán el festejo de la Primavera, aunque la nueva estación llegará oficialmente un día después.

Día del Estudiante: qué se celebra el 21 de septiembre

El 21 de septiembre también se conmemora en Argentina el Día del Estudiante, una fecha tradicional para los alumnos de los distintos niveles educativos.

La elección de esta fecha se relaciona con Domingo Faustino Sarmiento. En 1902, Salvador Debenedetti, entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, propuso el 21 de septiembre como fecha para celebrar a los estudiantes.

La jornada se convirtió con el paso de los años en una tradición, especialmente entre los estudiantes secundarios y universitarios, que suelen aprovechar el día para reunirse en plazas, parques y otros espacios al aire libre.

Este año, sin embargo, el pronóstico anticipa una celebración marcada por las nubes, las bajas temperaturas y las ráfagas de viento en Buenos Aires.