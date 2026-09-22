Plaza de Mayo: siete detenidos y un detalle que miran de cerca en la causa

Siete hombres, de entre 20 y 26 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de cometer robos bajo la modalidad de arrebato durante una protesta que se realizó en el centro porteño.

El operativo se llevó adelante este sábado, mientras se desarrollaba la denominada Marcha de la Bronca, convocada por dirigentes del Frente de Izquierda. La movilización tuvo lugar entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los sospechosos habrían aprovechado la gran cantidad de personas que participaban de la protesta para cometer los robos.

Cómo fueron las detenciones

La situación fue detectada por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que siguieron a través de las cámaras el accionar de un grupo de siete hombres.

Con las imágenes, los operadores aportaron las características de los sospechosos y su ubicación a los efectivos que se encontraban desplegados en la zona.

Dos de los hombres fueron detectados cerca de la dársena del Metrobús 9 de Julio, a la altura de Alsina, mientras que los otros cinco intentaban escapar a bordo de un Peugeot por la calle Lima, en inmediaciones de avenida Rivadavia.

A partir de la información aportada por el CMU, la Policía desplegó un operativo cerrojo y logró interceptar a los cinco ocupantes del vehículo en Lima al 80. Los otros dos sospechosos fueron detenidos en Bernardo de Irigoyen al 80.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron seis teléfonos celulares, una cadena de oro, una llave de vehículo y el Peugeot en el que se movilizaba parte del grupo.

Uno tenía pedido de captura

Al momento de identificar a los detenidos, los investigadores constataron que uno de ellos, de 23 años, tenía antecedentes por encubrimiento y robo, correspondientes a dos hechos registrados en noviembre de 2023.

Además, otro de los sospechosos, de 20 años, tenía un pedido de captura y detención vigente por un robo agravado por el uso de un arma de fuego.

Los siete quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Mariano Amaduri, que dispuso la detención de los siete imputados.