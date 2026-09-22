Lali Espósito reveló el motivo de su remera de Malvinas y encendió el debate

Lali Espósito volvió a dejar un mensaje con fuerte contenido político desde España. La cantante habló sobre Malvinas, explicó por qué eligió usar una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y cuestionó al Gobierno nacional por su postura sobre la soberanía y el trato a los excombatientes.

La artista viajó a España para acompañar la presentación de “Glaxo”, la película dirigida por Benjamín Naishtat que compite en la sección oficial de la 74 ª edición del Festival de San Sebastián.

La remera blanca que eligió para llegar al festival tenía escrita la frase “Las Malvinas son argentinas”, con una tipografía similar a la que utilizó la Selección argentina después de su triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026. La imagen rápidamente circuló por las redes sociales.

Por qué Lali eligió la remera de Malvinas

Durante una conferencia de prensa, Lali explicó que la elección no fue solamente un gesto personal. Según contó, la prenda forma parte de una campaña solidaria cuya recaudación está destinada a excombatientes de Malvinas de Tigre.

“Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre”, explicó la cantante.

A partir de esa iniciativa, Lali decidió llevarla a un evento internacional y aprovechar la exposición que tiene como artista para visibilizar el reclamo.

“Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar”, señaló.

La crítica de Lali al Gobierno

Durante la charla, la cantante también hizo referencia al contexto político argentino y sostuvo que el Gobierno nacional tuvo un cambio en su postura respecto de la cuestión Malvinas.

“Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”, afirmó.

Lali también apuntó específicamente al trato que, según su mirada, recibieron los veteranos de la guerra durante la actual gestión.

“Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno nacional desde que asumió”, sostuvo.

La artista remarcó además que la cuestión Malvinas continúa siendo un tema central para varias generaciones de argentinos.

“Es un tema muy importante en la historia argentina y que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía”, expresó.

“Ponerse una remera” y el mensaje detrás

Lali también habló sobre el alcance que puede tener un gesto que, a primera vista, parece sencillo.

“A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando”, sostuvo.

La cantante cerró su reflexión al destacar que esa imagen puede trascender el evento y llegar a argentinos que siguen lo que ocurre en el festival desde el país.

Mientras tanto, “Glaxo”, protagonizada por Lali junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh, forma parte de la competencia oficial del Festival de San Sebastián. La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino.

Look viral

La remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” la combinó con anteojos negros y un blazer oversized. Entre autógrafos y fotos con los fans que la esperaban en la ciudad vasca, el look se viralizó de inmediato en redes.

Los lentes elegidos son el modelo Popstar, parte de la colección LALI x HRDM que la cantante y actriz diseña junto a Hardem Eyewear desde hace ya dos lanzamientos. La pieza, fabricada en acetato con cristales polarizados y protección UV400, es una de las más reconocibles de la línea que Lali creó con la marca argentina.

Hardem, como su lema lo indica, se impulsa en el mercado de la moda por “ver más allá” del clasicismo que tiene la industria de la óptica. La marca entiende que los anteojos se han convertido en un accesorio de moda protagonista e indispensable por eso trabaja en la producción de modelos con gran diversidad de estilos y paletas de colores, dando como resultado colecciones que van más allá de las tendencias y conquistan al público de espíritu joven, libre y explorador.