Cumbre radical en Tornquist: Pablo Juliano y Franco Flexas, los dirigentes proyectados hacia 2027

Un importante sector del radicalismo provincial realizó este sábado en Tornquist una nueva jornada de debate sobre economía, gestión y juventud. Con la preocupación por el impacto de las deudas en los bolsillos de los bonaerenses como uno de los ejes centrales, el encuentro también reunió al diputado nacional, Pablo Juliano, y al intendente de General Viamonte, Franco Flexas, dos de las figuras del espacio de cara a las elecciones de 2027.

A lo largo del encuentro del que participaron legisladores, intendentes, dirigentes y militantes de 13 distritos de la Sexta Sección Electoral, se remarcó la preocupación por el endeudamiento de las familias. La temática contó con el abordaje por parte de la periodista especializada en economía Cecilia Boufflet quien analizó el escenario económico, con especial atención a la relación entre la macroeconomía, la economía cotidiana y las dificultades que enfrentan los bonaerenses para llegar a fin de mes.

El impacto de las deudas en el bolsillo y las respuestas frente a las demandas sociales formaron parte de una agenda que también incluyó el análisis de la coyuntura política y los desafíos de la gestión municipal.

La jornada tuvo, además, una dimensión política de cara a 2027. El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, protagonizaron el panel de apertura dedicado al escenario político, en un encuentro que volvió a reunir al radicalismo bonaerense en su objetivo de prepararse para ser una alternativa de gobierno.

El Radicalismo vuelve a ser un partido provincial el año que viene, porque vamos a presentar candidato a gobernador después de 20 años con un proyecto para la provincia de Bs As. Construir un futuro bonaerense!! 🇲🇨 pic.twitter.com/EVMC2v6uf2 — Franco Flexas (@francoflexas) September 20, 2026

Ambos dirigentes aparecen como figuras centrales de la proyección del espacio hacia las próximas elecciones, en el marco de una construcción que busca consolidarse desde el territorio.

Recambio, territorio y gestión

La apertura estuvo a cargo de la diputada provincial Priscila Minnaard, anfitriona del encuentro. También participaron la senadora provincial Natalia Quintana y los diputados provinciales Alejandra Lordén y Valentín Miranda, junto con intendentes, concejales y militantes.

La agenda incluyó un espacio dedicado a la “Generación presente”, con las exposiciones de Catherine González, concejal de Salliqueló, y Mariano Gutiérrez, dirigente de la juventud de Coronel Dorrego.

El cierre estuvo a cargo de los intendentes Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego, y Martín Randazzo, de General La Madrid, quienes compartieron experiencias de gestión y políticas públicas orientadas a responder a las necesidades de sus comunidades.

La actividad dio continuidad a las jornadas realizadas en la Quinta Sección, en Ayacucho, y en la Tercera Sección, en Lomas de Zamora, como parte de la agenda de Construir Buenos Aires para debatir el presente y delinear una propuesta política con proyección provincial hacia 2027.