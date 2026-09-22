Triunfo keniano en la Maratón Internacional de Buenos Aires

La Ciudad volvió a vibrar al ritmo del running. Este domingo, más de 16 mil atletas corrieron en las calles porteñas la tradicional Maratón Internacional de Buenos Aires (42K), una de las grandes citas del calendario deportivo internacional.

La carrera de calle más importante de la Argentina tuvo un circuito exigente y pintoresco en una mañana con temperatura primaveral: los atletas unieron los barrios de Palermo (largaron en Figueroa Alcorta y Dorrego), Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, y pasaron por monumentos y edificios como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Puente de la Mujer.

Entre los hombres el ganador fue el keniano Bethwel Kibet Chumba, con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos. En las mujeres se impuso su compatriota Rebecca Kangogo Chesir, que rompió el récord del circuito con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 31 segundos.

Entre los argentinos, los mejores tiempos los hicieron Ignacio Erario (2 horas, 16 minutos y 42 segundos), Ignacio Reyes (2 horas, 21 minutos y 46 segundos) y Esteban Angulo (2 horas, 23 minutos y 1 segundo). Y en las mujeres, Chiara Mainetti (2 horas, 38 minutos y 25 segundos), Anahí Castaño (2 horas, 44 minutos y 21 segundos) y Mercedes Piredda (2 horas, 48 minutos y 11 segundos).

“La maratón es un evento de Buenos Aires para Argentina y el mundo. Hoy corrieron 6 mil atletas de otros países y además de atraer turismo, la carrera genera actividad económica, un gran logro para la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien les entregó las medallas a los ganadores. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

La Maratón de Buenos Aires está avalada por el prestigioso sello World Athletics Label y convocó a 5.769 representantes de 64 países de los cinco continentes. Además hubo 10.615 argentinos de las 24 provincias. Y la cita contó con una destacada participación femenina: 5.246 inscriptas.

Organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, la competencia tuvo corredores de 64 países. Brasil fue el que más participantes aportó, con 2.769 atletas. Chile y Uruguay también sumaron y, entre los tres países, reunieron 3.723 participantes. En total, los diez países extranjeros con más corredores aportaron 5.261 atletas.

En la categoría de élite brillaron figuras provenientes de Kenia, Etiopía y Ruanda. Todos los atletas varones largaron con antecedentes personales inferiores a las 2:09 horas, mientras que las mujeres acreditaban marcas menores a las 2:27. A su vez, tres atletas cumplieron un rol fundamental al marcar el ritmo dentro del pelotón de vanguardia masculino.

“La Maratón es mucho más que una carrera: es una verdadera fiesta del deporte y una celebración del espíritu porteño. Saber que más de 16 mil corredores compitieron en los lugares más emblemáticos de la Ciudad nos llena de alegría y orgullo”, afirmó Turnes.

Finalmente, puso de relieve que “esta fiesta se enmarca en nuestra decisión de seguir trabajando para que Buenos Aires sea cada vez más protagonista en el camino de ser Capital Mundial del Deporte 2027”.

La Maratón llegó después de otra multitudinaria cita del running porteño. El 23 de agosto, la Ciudad fue escenario de la Media Maratón de Buenos Aires (21K), que reunió a más de 31.500 participantes y tuvo un momento histórico: el etíope Yomif Kejelcha estableció un nuevo récord mundial al completar los 21 kilómetros en 56 minutos y 51 segundos.

