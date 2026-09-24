Un joven de 22 años murió en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, a causa de las graves heridas producidas por disparos de arma de fuego.

El personal policial de la provincia mediterránea tomó conocimiento del deceso a partir de la notificación efectuada por los profesionales del centro médico. La víctima había ingresado previamente al nosocomio con las lesiones provocadas por los proyectiles.

Según las informaciones recabadas, el episodio se desencadenó horas antes en el sector conocido como Playa Bonita.

En esa zona se habría registrado una riña en la que intervinieron varios sujetos. Por las cámaras de seguridad, se vio como, en medio de la disputa, uno de los involucrados efectuó una decena de disparos de arma de fuego contra el damnificado, a muy corta distancia.

Inmediatamente después de realizar los disparos, el agresor se dio a la fuga.

#Córdoba 🚨🔴 Salvaje pelea en Río Cuarto: joven fue ejecutado a sangre fría delante de sus amigos



Un joven de 22 años murió tras recibir múltiples disparos durante una violenta pelea registrada en el sector conocido como Playa Bonita, en la costanera de Río Cuarto, Córdoba. La… pic.twitter.com/yxrsNEixMV — ANDigital (@ANDigitalOK) September 21, 2026

Operativo policial

A partir de lo ocurrido, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda e inspección en la zona. En el marco del procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de dos sujetos, de 20 y 27 años.

Al momento de ser interceptados, los sospechosos se movilizaban a bordo de una motocicleta Honda Wave.

Las autoridades indicaron que uno de los aprehendidos sería el presunto autor de los disparos.

Hasta el momento, el parte policial no precisó cómo se inició la pelea ni estableció en qué circunstancias se efectuaron los disparos.